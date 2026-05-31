600 học sinh TP.HCM vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi lớp 10 31/05/2026 12:12

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay, 600 em vắng mặt, chiếm tỉ lệ 0,39%.

Trưa ngày 31-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có thông tin về số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh: THUẬN VĂN

Kỳ thi lớp 10 có 151.269 dự thi. Buổi làm thủ tục dự thi sáng nay vắng 600 thí sinh, chiếm 0,39 %. Tuy nhiên, ngày mai các em vẫn tham dự kỳ thi bình thường.

Trong số 151.269 thí sinh dự thi, số thí sinh đăng ký dự tuyển vào các loại hình chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em, trong đó chuyên Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là chuyên Toán với 2.072 thí sinh và chuyên Văn 1.368 thí sinh.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6.

Sở GD&ĐT đã quy hoạch 242 điểm thi lớp 10, trong đó gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục TP huy động khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Kỳ thi vào lớp 10, thí sinh bắt buộc dự thi 3 môn văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh thi chuyên và tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6.