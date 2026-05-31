Lời tâm sự xúc động tại lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 31/05/2026 06:50

(PLO)- "Mẹ ơi, chắc con sẽ không đi học nữa". Câu nói từng khiến một người mẹ rơi vào khủng hoảng được nhắc lại trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.

Tối 30-5, Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12.

Dù cơn mưa lớn đổ xuống vào cuối chiều, hội trường vẫn chật kín chỗ ngồi. Nhiều phụ huynh chia sẻ họ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của con mình.

Sau những tiết mục văn nghệ sôi động, cả khán phòng lắng lại khi chị T (xin được giấu tên) bước lên sân khấu chia sẻ câu chuyện của con trai mình.

"Mẹ ơi, chắc con sẽ không đi học nữa!"

Theo chị T, con trai chị từng là một cậu bé ngoan và học giỏi. Thế nhưng, thời gian học trực tuyến kéo dài trong đại dịch COVID-19 đã khiến mọi thứ thay đổi.

"Vợ chồng tôi mải miết đi làm, nghĩ rằng kiếm tiền là để con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi đã nhầm" - chị nghẹn ngào.

Thời gian dài ở nhà, chỉ đối diện với màn hình máy tính, cậu bé dần thu mình lại. Khoảng cách giữa con và cha mẹ ngày càng lớn.

"Khi đó con đang học ở một trường công lập. Một ngày, con bất ngờ nói với tôi: 'Mẹ ơi, chắc con sẽ không đi học nữa. Mẹ cho con nghỉ học'. Nghe con nói, vợ chồng tôi thực sự hoảng hốt" - chị kể.

Theo chị T, trong khi anh trai học tập rất tốt thì con trai chị lại chịu nhiều áp lực. Sự so sánh vô hình cùng những thiếu sót trong cách đồng hành của cha mẹ khiến cậu ngày càng khép kín.

Sau nhiều trăn trở và sự động viên của gia đình, cậu học sinh quyết định chuyển trường.

Tại Trường THCS - THPT Hồng Hà, với sự đồng hành của thầy cô, từ một học sinh chỉ cố gắng để đạt học lực trung bình, em đã vươn lên trở thành học sinh giỏi và tự tin chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

"Tôi vô cùng biết ơn các thầy cô giáo, đặc biệt là cô Hà Thị Kim Sa. Những tin nhắn động viên như 'Hai mẹ con cố lên!' có lẽ tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã luôn quan tâm, dõi theo con tôi" - chị T. xúc động.

Khi người mẹ vừa dứt lời, con trai chị bước lại gần, trao tặng mẹ bó hoa và một cái ôm thật chặt.

Khoảnh khắc ấy khiến cả hội trường lặng đi. Nhiều phụ huynh không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Hiệu trưởng nhắn nhủ đến phụ huynh hãy lắng nghe con nhiều hơn. Ảnh: NQ

"Xin hãy hỏi con có đang ổn không"

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Hiệu trưởng, tâm sự mục tiêu giáo dục của nhà trường không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà còn hướng đến việc hình thành những con người biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm và biết lắng nghe.

Bà chia sẻ một đoạn thư của học sinh gửi cha mẹ: "Ba mẹ ơi, con thèm lắm một bữa tối cả nhà cùng đi ăn mà không ai nhắc đến điểm số. Con thèm được ba mẹ dẫn đi chơi mà không bị so sánh với con nhà người ta. Con chỉ mong ba mẹ lắng nghe con một lần như ngày xưa từng lắng nghe tiếng khóc đầu đời của con...".

Theo bà Sa, những dòng tâm sự ấy là lời nhắc nhở để người lớn nhìn lại cách đồng hành cùng con.

"Làm cha mẹ, không ai không thương con. Nhưng đôi khi vì quá thương, chúng ta lại quên rằng con cũng cần được nói. Vì quá lo cho tương lai của con, chúng ta quên hỏi hiện tại con có đang ổn không" - bà nói.

Gửi gắm tới phụ huynh, bà Sa nhắn nhủ: "Đứa trẻ bé bỏng ngày nào giờ đã lớn. Xin hãy tiếp tục yêu thương, nhưng cũng hãy lắng nghe các con nhiều hơn".

Nghi thức truyền lửa tại lễ tri ân và trưởng thành của Trường THCS- THPT Hồng Hà. Ảnh: NQ

Đối với học sinh lớp 12, bà cho rằng cánh cổng trường học khép lại một chặng đường nhưng đồng thời mở ra hành trình mới của tuổi trưởng thành - hành trình biết yêu thương, biết ơn và sống có trách nhiệm.

Khoảnh khắc tri ân là giây phút lắng đọng nhất tại buổi lễ. Ảnh: NQ

Buổi lễ gây ấn tượng bằng nghi thức truyền lửa giữa nhà trường, học sinh và các trường đại học cùng hoạt động cài hoa tri ân cha mẹ. Trong những cái ôm thật chặt và những lời cảm ơn còn dang dở, nhiều học sinh đã không kìm được nước mắt khi nói lời chia tay mái trường sau 12 năm gắn bó.