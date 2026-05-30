Thi lớp 10 ở Hà Nội: 390 thí sinh vắng thi môn Văn, 1 em mang điện thoại vào phòng thi 30/05/2026 11:17

(PLO)- Buổi thi Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội ghi nhận 390 thí sinh vắng mặt, cùng 1 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Sở GD&ĐT vừa có báo cáo về việc tổ chức coi thi môn Ngữ văn sáng ngày 30-5 thuộc kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Toàn thành phố có 224 Điểm thi với 5.300 phòng thi và 385 phòng thi dự phòng.

Buổi thi Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội sáng nay 30-5 ghi nhận 390 thí sinh vắng mặt.

Số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy môn Ngữ văn có 123.692 lượt dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt 99,69%. Số lượng thí sinh vắng mặt là 390.

Trong buổi thi, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Lực lượng chức năng ghi nhận có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi).

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5 với hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi - đông nhất cả nước.

Chiều nay 30-5, thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút; sáng mai 31-5 các em làm bài thi môn Toán theo hình thức tự luận trong 120 phút.