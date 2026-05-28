Xúc động lễ ra trường của lứa học sinh vào lớp 1 mùa COVID tại TP.HCM 28/05/2026 19:12

(PLO)- Nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã tổ chức lễ ra trường với nhiều hoạt động ấn tượng để khép lại hành trình 5 năm đặc biệt của lứa học sinh “vượt bão” mùa COVID.

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) vừa tổ chức lễ tổng kết và khen thưởng; lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 5 tại Nhà hát Hoà Bình. Việc tổ chức tại đây là sự tiếp nối truyền thống của trường suốt nhiều năm qua.

Buổi lễ được chuẩn bị chu đáo với các tiết mục văn nghệ, phần khen thưởng học sinh xuất sắc và nghi thức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Đặc biệt, khoảnh khắc tri ân cha mẹ đã để lại nhiều cảm xúc cho học sinh và phụ huynh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trao giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh. Ảnh: NTCC

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng chia sẻ nhập học đúng vào mùa dịch COVID-19, đây là lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi khi không có lễ khai giảng trực tiếp, phải bắt đầu những bài học đầu đời bằng hình thức online. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn ban đầu, 162 học sinh lớp 5 đã chuyển hóa thách thức thành cơ hội. Việc sớm tiếp cận thiết bị số đã giúp các em thích ứng nhanh chóng khi nhà trường triển khai mô hình trường học số, đưa chương trình AI và Robotics vào giảng dạy.

Trái ngọt lớn nhất trong năm học này là những thành tích bứt phá ở các sân chơi công nghệ. Ở quy mô quốc tế, trường đã xuất sắc giành cú đúp 2 giải vô địch cuộc thi vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR). Tại hội thi cấp quốc gia do Thành đoàn phối hợp tổ chức tại Hà Nội, các em cũng mang về 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Bên cạnh đó, học sinh của trường còn khẳng định thế mạnh vượt trội về ngoại ngữ khi tự tin giao lưu, tranh tài bằng tiếng Anh trên đấu trường quốc tế.

Mẹ hạnh phúc khi từng ngày chứng kiến con trưởng thành. Ảnh: NTCC

Gửi gắm đến các học trò, bà Yến nói dù trải qua một chặng đường nhiều thử thách và khác biệt so với các khóa trước, nhưng những thành quả bất ngờ ngày hôm nay chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các con. Hy vọng sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt 5 năm qua sẽ là điểm tựa, là niềm tin để các con tiếp tục chinh phục những hành trình tiếp theo.

Được biết, trường đang hướng tới mục tiêu xây dựng và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học vào các năm học tới.

Nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tại buổi lễ sáng nay. Ảnh: NTCC

Tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường Diên Hồng), lễ tri ân học sinh lớp 5 diễn ra trong không gian ấm cúng.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hoà, Hiệu trưởng nhà trường nói đây là một thế hệ rất đặc biệt — các em bước vào lớp 1 trong những ngày dịch bệnh bùng phát, không có lễ khai giảng rộn ràng, không được gặp thầy cô, bạn bè như bao thế hệ trước.

Hiệu trưởng Đỗ Thị Mỹ Hoà chia sẻ, đây là thế hệ đặc biệt khi bắt đầu lớp 1 trong giai đoạn dịch bệnh, không có lễ khai giảng truyền thống. Những buổi học đầu tiên qua màn hình nhỏ chắc hẳn đã để lại nhiều khó khăn và cả những ký ức không thể nào quên.

"Các em đã vượt qua nhiều khó khăn để trưởng thành hơn cả trong học tập lẫn nhân cách. 181 học sinh có mặt trong buổi lễ hôm nay chính là tài sản vô giá, là niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao của mỗi gia đình. Nhà trường mong phụ huynh tiếp tục đồng hành khi các em bước vào bậc học mới", bà nói.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hoà, Hiệu trưởng nhà trường nói: "Đây là một thế hệ rất đặc biệt — các em bước vào lớp 1 trong những ngày dịch bệnh bùng phát, không có lễ khai giảng rộn ràng, không được gặp thầy cô, bạn bè như bao thế hệ trước".

Nhiều phụ huynh tham dự buổi lễ không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình 5 năm đồng hành cùng con trong giai đoạn nhiều biến động.

Ngày khai trường đầu tiên trong đời của các con không có cờ hoa, không có bóng bay rợp trời, mà chỉ diễn ra qua màn hình máy tính nhỏ. Giữa bối cảnh căng thẳng và lo âu ấy, các thầy cô đã biến những lớp học trực tuyến thành không gian ấm áp, kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ đầu đời cho các con qua camera. Xuất phát điểm từ một năm học đặc biệt, phải làm quen với sách vở qua Internet, nhưng các con đã rất kiên cường, vượt qua tất cả, gặt trái ngọt ngày hôm nay, bà Trương Thị Minh Hạnh, một phụ huynh bộc bạch.

Tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định), lễ tổng kết và ra trường của học sinh lớp 5 cũng diễn ra đầy cảm xúc với hoạt động nhìn lại hành trình 4–5 năm học, những lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm và các phần quà tri ân dành cho học sinh.

Mẹ và con gái trong buổi lễ sáng nay. Ảnh: NTCC