Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo làm rõ vụ việc cô gái bị bạn đánh, bắt quỳ lạy 25/05/2026 17:02

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc một nữ sinh tại xã Vĩnh Bảo bị bạn đánh đập…

Ngày 25-5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, Sở này đã nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc bạo lực học đường xảy ra đối với nhóm học sinh tại trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương, xã Vĩnh Bảo và có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Theo đó, Sở đã đề nghị UBND xã Vĩnh Bảo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an xã, nhà trường và gia đình học sinh liên quan để kiểm tra xác minh đầy đủ nội dung vụ việc theo thẩm quyền.

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định; kịp thời can thiệp, hỗ trợ tâm lý, đảm bảo an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng (nếu có).

Nữ sinh bị bạn đánh trên một cánh đồng. Ảnh cắt clip

Ngoài ra, chỉ đạo nhà trường kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất xử lý kỷ luật (nếu có) theo thẩm quyền; tập trung rà soát, có biện pháp phòng ngừa và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, phòng ngừa bạo lực học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Sở đề nghị UBND xã tổng hợp kết quả xác minh, xử lý vụ việc và gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 29-5-2026.

Đối với Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương, Sở yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình của các học sinh có liên quan xác minh làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Cùng với đó, tập trung rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học; tăng cường biện pháp nắm bắt thông tin, trực giám sát giờ ra chơi, giờ tan học của học sinh; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và giáo viên chủ nhiệm trong theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn (nếu có).

Ngoài ra, kịp thời xử lý vụ việc theo quy định, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) trong thời gian sớm nhất.

Sở cũng đề nghị trường báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh, biện pháp xử lý và kiến nghị của nhà trường gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29-5-2026.

Nữ sinh này còn bị bắt quỳ lạy. Ảnh cắt clip

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn đánh giữa cánh đồng.

Đoạn video ngắn thể hiện một cô gái mặc áo sẫm màu liên tục dùng tay tấn công vào mặt, đầu một nữ sinh mặc áo phông đỏ và chửi thề. Một cô gái khác đi cùng quay video, không can ngay mà còn có thái độ cười đùa, cùng bắt nữ sinh quỳ xuống đường, liếm chân.

Cô gái mặc áo sẫm màu sau đó liên tiếp dùng chân tấn công vào bụng, mặt và đầu nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng địa phương đã triệu tập những người liên quan vụ việc để làm rõ.

Bước đầu xác định, sự việc xảy ra tối hôm 18-5. Nạn nhân là em Đ.D.T (15 tuổi, ở thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng). Cô gái đánh bạn là Đ.T.T.N (17 tuổi), người quay video là N.T.N (17 tuổi). Ngoài ra, còn có 2 bạn nam khác đứng xem.