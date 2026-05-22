Giáo dục mầm non TP.HCM: Đột phá chuyển đổi số từ những tiết học ứng dụng AI 22/05/2026 11:18

(PLO)- Tại hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp TP.HCM, nhiều giáo viên đã có những tiết dạy sinh động, sáng tạo khi ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sáng 22-5, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Giáo viên giỏi TP, Ngày hội "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex" và Ngày hội phát triển vận động "Năng lượng mới cả ngày vui" năm học 2025-2026.

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT, các hội thi và ngày hội được triển khai đồng bộ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập trên địa bàn TP.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (thứ bảy từ phải qua) cùng bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM, trao giải cho các giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp TP. Ảnh: TT

Hơn 16.000 giáo viên tranh tài

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi tiếp tục là hoạt động chuyên môn trọng tâm, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho giáo viên.

Hội thi diễn ra từ tháng 12-2025 đến tháng 4-2026 với hai vòng thi cấp cơ sở và cấp TP. Toàn ngành có 16.527 giáo viên tham gia vòng sơ tuyển, sau đó chọn ra 329 giáo viên tiêu biểu dự thi cấp TP, gồm 244 giáo viên công lập và 85 giáo viên ngoài công lập, nhóm lớp độc lập.

Kết quả, giáo viên khối ngoài công lập đạt 8 giải Nhất, 18 giải Nhì, 59 giải Ba; khối trường mầm non có 26 giải Nhất, 72 giải Nhì và 146 giải Ba.

Cô Nguyễn Thị Kim Hương, Trường Mầm non Tân Phú (phường Tân Mỹ), chia sẻ về tiết dạy của mình. Ảnh: TT

Theo Sở GD&ĐT, nhiều tiết dạy cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong hình thức tổ chức, lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên linh hoạt vận dụng phương pháp STEAM, học tập trải nghiệm, công nghệ thông tin và AI để thiết kế học liệu, câu chuyện, video cũng như xây dựng môi trường học tập đa giác quan cho trẻ.

Đại diện cho xu hướng tích hợp công nghệ hiện đại vào lớp học, cô Nguyễn Thị Kim Hương, Trường Mầm non Tân Phú (phường Tân Mỹ), mang đến tiết học “Bé khám phá đặc điểm của thành phố hiện đại” dành cho trẻ 5–6 tuổi.

Xuất phát từ thực tế trẻ hằng ngày tiếp xúc với nhịp sống đô thị, từ các tòa nhà cao tầng, khu công nghệ cao đến xe điện và công viên hiện đại, cô Hương thiết kế tiết học theo chuỗi trải nghiệm gồm trạm khám phá, trạm lựa chọn và trạm sáng tạo.

Cô đã dùng AI Suno để sáng tác nhạc, dùng ChatGPT và Vidu để tạo nhân vật ảo đồng hành cùng trẻ qua chuỗi 3 trạm trải nghiệm.

Một tiết dạy khác cũng gây ấn tượng mạnh là hoạt động tạo hình của cô Nguyễn Thị Thảo, Trường Mầm non Hướng Dương (phường Tân Phú) với tiết học “Vẽ phương tiện giao thông” dành cho trẻ 4–5 tuổi.

Cô Thảo ứng dụng AI để biến những bức tranh trên giấy thành tranh động có âm thanh. Sau khi trẻ tự vẽ ô tô, tàu lửa hay máy bay bằng màu nước, cô hướng dẫn các em sử dụng AI đơn giản để chụp lại tác phẩm, đọc câu lệnh và tạo hiệu ứng chuyển động.

Những bức vẽ đầy sáng tạo của các bé mầm non. Ảnh: NQ

Không chỉ có giáo viên, hàng ngàn học sinh mầm non TP cũng được tỏa sáng tại các sân chơi lớn. Ngày hội “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex” thu hút hơn 1.000 trẻ từ 3-6 tuổi tham gia với 104 giải Nhất, 307 giải Nhì và 591 giải Ba được trao. Nhiều tác phẩm gây bất ngờ với ý tưởng độc đáo như phi hành gia, nhà trên cung trăng, TP thông minh.

Song song đó, Ngày hội “Năng lượng mới cả ngày vui” lần thứ IV cũng bùng nổ với 163 đội thi (2.092 trẻ) tranh tài ở các nội dung thể dục đồng diễn, vận động liên hoàn và bóng đá mini.

5 nhiệm vụ trọng tâm đưa giáo dục mầm non hội nhập

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: TT

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định năm học vừa qua ghi nhận sự bùng nổ cả về quy mô lẫn chất lượng. Để tiếp tục phát huy hình ảnh một nền giáo dục mầm non TP năng động, hội nhập quốc tế, lãnh đạo Sở chỉ đạo toàn ngành tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, các trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường trải nghiệm và phát huy tính sáng tạo.

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu (thứ sáu từ phải qua) cùng bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, trao giải Nhất cho các giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi mầm non cấp TP. Ảnh: TT

Thứ hai, các đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và học liệu số vào dạy học một cách thực chất, hiệu quả.

Thứ ba, các cơ sở giáo dục phải tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao năng lực, kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ 329 điển hình tiên tiến và xây dựng kho học liệu dùng chung cho toàn ngành

Cuối cùng, phải thắt chặt sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ em.