Danh sách 16 cụm trưởng cụm chuyên môn giáo dục mầm non TP.HCM 18/10/2025 18:14

(PLO)- 16 cụm trưởng cụm chuyên môn có trách nhiệm điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn dựa theo định hướng của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành quyết định về việc thành lập cụm chuyên môn giáo dục mầm non TP.HCM năm học 2025-2026.

Các bé Trường Mầm non Hoa Mai, phường Chánh Hưng trong một giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Cụm trưởng 16 cụm chuyên môn giáo dục mầm non của thành phố trong năm học 2025-2026 là hiệu trưởng các trường mầm non được Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phân công. Cụ thể:

1. Cụm 1: Bà Lợi Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn.

2. Cụm 2: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Phong Lan, phường Tân Thới Hiệp.

3. Cụm 3: Bà Lương Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Dương, phường Tân Phú.

4. Cụm 4: Bà Trần Phương Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non 11B, phường Bình Lợi Trung.

5. Cụm 5: Bà Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa.

6. Cụm 6: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới.

7. Cụm 7: Bà Bùi Thị Thanh Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Tạo 1, phường Tân Tạo.

8. Cụm 8: Bà Lê Kim Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai 12, phường Xóm Chiếu.

9. Cụm 9: Bà Triệu Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Yến 3, phường Linh Xuân.

10. Cụm 10: Bà Ngô Thị Mỵ Châu, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen, phường Phước Long.

11. Cụm 11: Bà Võ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Thủy Tiên 2, xã Bình Hưng.

12. Cụm 12: Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi.

13. Cụm 13: Bà Đoàn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc, phường Bình Cơ.

14. Cụm 14: Bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Định Hiệp, xã Dầu Tiếng.

15. Cụm 15: Bà Nguyễn Thị Huê, Hiệu trưởng Trường mầm non Phước Nguyên, phường Bà Rịa.

16. Cụm 16: Bà Mai Thị Thùy Trân, Hiệu trưởng Trường mầm non Sen Hồng, xã Kim Long.

Sở GD&ĐT yêu cầu cụm trưởng cụm chuyên môn có trách nhiệm điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, phối hợp cập nhật dữ liệu phục vụ công tác phổ cập giáo dục trẻ mẫu giáo dựa theo kế hoạch chuyên môn của Sở và theo kế hoạch của 16 cụm.

Thành viên cụm chuyên môn là cán bộ quản lý cốt cán của cơ sở giáo dục mầm non tại phường, xã và đặc khu phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn và thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, mục đích của cụm chuyên môn là phát triển chuyên môn, nâng cấp chất lượng giáo dục mầm non TP đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non.

Các cụm chuyên môn sẽ phối hợp phường, xã và đặc khu triển khai các hoạt động chuyên môn, tổ chức chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng mô hình điểm; tham gia các hội nghị, hội thảo, hội thi và đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề chuyên môn.

Ngoài ra, cụm sẽ hỗ trợ đánh giá việc thực hiện trường chuẩn quốc gia, trường thực hiện chất lượng cao, tiên tiến hội nhập; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quá trình quản lý và thực hiện chương trình.

TP.HCM có 1.839 trường mầm non, trong đó có 692 trường công lập, 1.147 trường ngoài công lập; hơn 3.100 nhóm, lớp mầm non độc lập. Hiện có tổng số 521.552 trẻ mầm non đang theo học, trong đó 220.303 trẻ ở cơ sở công lập, 301.249 trẻ ngoài công lập.