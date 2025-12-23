Không có phép màu cho U-22 Việt Nam 23/12/2025 06:39

(PLO)- “Vô địch SEA Games mới chỉ là sự khởi đầu, chưa phải điểm kết thúc. U-22 Việt Nam không có phép màu nào cả” – HLV Kim Sang-sik chia sẻ với báo chí Hàn Quốc về tinh thần mà ông đang xây dựng cho bóng đá Việt Nam.

Sau khi cùng U-22 Việt Nam giành vàng SEA Games và trước đó hai lần đăng quang ở những giải đấu lớn Đông Nam Á, một thành tích chưa từng có, kể cả dưới thời Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik không chọn cách tận hưởng vinh quang, mà lập tức hướng tầm nhìn về mục tiêu xa hơn là chinh phục đấu trường U-23 châu Á.

Vinh quang cho HLV Kim Sang-sik

HLV trưởng các đội tuyển quốc gia Việt Nam, Kim Sang-sik sau chức vô địch SEA Games 33 đã liên tục nhấn mạnh với truyền thông rằng “đây không phải là kết thúc, mà mới là sự khởi đầu”. Những gì ông Kim và các học trò đạt được trong thời gian ngắn vừa qua đã đưa bóng đá Việt Nam trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á, nhưng với thầy Hàn, đó chỉ là nền móng ban đầu.

Dấu ấn đậm nét nhất trong chuỗi thành công ấy chính là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan. Trước sức ép khủng khiếp từ khán đài gần như phủ kín sắc áo của cổ động viên chủ nhà, U-22 Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều khó khăn. Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát thế trận và liên tiếp ghi hai bàn trong hiệp một, đẩy Việt Nam vào tình thế tưởng như không còn lối thoát.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc với bóng đá Việt Nam. Ảnh: CCT.

Thế nhưng, kịch bản không tưởng đã xảy ra sau giờ nghỉ. U-22 Việt Nam trở lại sân với tinh thần hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng chưa đầy 15, các học trò của ông Kim Sang-sik đã ghi liền hai bàn thắng để gỡ hòa 2-2, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Đỉnh cao cảm xúc đến ở phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên, khi Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở, giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và đoạt huy chương vàng SEA Games.

Chiến thắng đã mang về danh hiệu cao quý cho bóng đá Việt Nam và trở lại ngôi số một bóng đá nam SEA Games sau bốn năm chờ đợi, kể từ kỳ đại hội năm 2021. Ngôi vô địch này cũng khép lại một năm hoàn hảo cho thầy trò ông Kim, với ba chức vô địch liên tiếp tại các giải đấu lớn trong khu vực. Trước đó, Việt Nam đã đăng quang AFF Cup 2024 vào tháng 1-2025 và lên ngôi U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

Với thành tích này, HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Việt Nam giành trọn 3 danh hiệu nói trên. Đây là cột mốc mà ngay cả HLV Park Hang-seo, người được xem là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, cũng chưa từng chạm tới.

U-22 Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 ngay tại "chảo lửa" Rajamangala. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, ông Kim biết rõ mình chỉ đang bước vào giai đoạn thử thách mới trong hành trình huấn luyện, vì ngay đầu năm sau là nhập cuộc sân chơi lớn hơn U-23 châu Á tại Saudi Arabia.

Thử thách lớn cho thầy Kim

Điều đáng quý của thầy Hàn là không bao giờ tự đặt mình vào vị trí trung tâm của ánh hào quang, mà ông luôn nhấn mạnh vai trò tập thể và giá trị của quá trình. Sau những năm tháng nhiều biến động tại CLB quê nhà Jeonbuk Hyundai và từng bị sa thải, ông Kim đến Việt Nam với sự thận trọng và tinh thần học hỏi.

Chính những bài học từ quá khứ đã giúp ông trưởng thành hơn. Điều đó thể hiện rất rõ trong trận chung kết SEA Games, từ cách ông trấn an cầu thủ trong phòng thay đồ, điều chỉnh chiến thuật hợp lý cho đến những quyết định thay người mang tính bước ngoặt.

Sự đồng lòng của cả một tập thể đã làm nên chiến thắng cho thầy trò ông Kim. Ảnh: CCT.

Chia sẻ về triết lý làm việc, ông Kim cho biết mỗi giải đấu đặt ra những yêu cầu khác nhau. Nếu ở AFF Cup, áp lực chiến thắng là điều không thể tránh khỏi, thì tại các giải trẻ như U-23 châu Á, nhiệm vụ quan trọng hơn là chuẩn bị cho tương lai. Với SEA Games, nơi chỉ một trận đấu hay một khoảnh khắc có thể quyết định tất cả, ông luôn giữ nguyên tắc cốt lõi là niềm tin cùng sự kiên nhẫn với các học trò.

Khi được hỏi về “phép màu” trong trận chung kết, ông Kim phủ nhận. Theo ông, bóng đá không phải là trò chơi của sự may rủi đơn thuần, mà chính là kết quả của con người trong quá trình chuẩn bị và niềm tin lẫn nhau. Ông cho rằng chiến thắng Thái Lan không đến từ tài năng cá nhân của HLV, mà là thành quả của mồ hôi, nỗ lực và sự gắn kết mà các cầu thủ đã tích lũy suốt thời gian dài.

Với Kim Sang-sik, việc được ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá Việt Nam là một vinh dự lớn, nhưng cũng đi kèm trách nhiệm nặng nề. Ông khẳng định toàn đội sẽ không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng, bởi những thử thách thực sự vẫn đang chờ phía trước. Ngay sau SEA Games, ông và ban huấn luyện đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho Giải vô địch U-23 châu Á tổ chức vào tháng 1 năm sau.

Thầy Hàn đã cùng học trò giành 3 ngôi vô địch Đông Nam Á trong 1 năm. Ảnh: CCT.

Tại giải đấu này, U-23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Với thành tích vòng loại ấn tượng, gồm ba chiến thắng, thầy trò ông Kim nhận được nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, thầy Hàn hiểu rõ sức ép lẫn khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều khi bước ra sân chơi châu lục.

Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik một lần nữa nhấn mạnh chức vô địch SEA Games mới chỉ là điểm xuất phát cho hành trình mới.