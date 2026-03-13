Một tuyển thủ Iran đổi ý muốn quay về nhà chứ không ở lại Úc 13/03/2026 13:06

(PLO)- Có một tuyển thủ Iran được tị nạn tại Úc nhưng đổi ý muốn quay về nước vì sợ không thích nghi được ở Úc.

Tuyển nữ Iran đã làm xong nhiệm vụ tại Asian Cup 2026 diễn ra ở Úc khi bị loại ngay sau vòng bảng với 3 trận toàn thua. Lúc đầu có 7 cầu thủ nữ Iran không chịu hát quốc ca trong trận gặp Hàn Quốc ở bảng A và xin ở lại Úc.

Bảy cầu thủ Iran được phía Úc cho ở lại Úc theo quy chế tị nạn. Tuy nhiên, bây giờ đã có 1 cầu thủ đổi ý, xin cùng đội trở về nhà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc, ông Tony Burke kể: “Bảy cầu thủ xin tị nạn ở Úc được đồng ý thì nay có 1 đổi ý mong cùng đội quay về. Cầu thủ đổi ý này là một trong 2 cầu thủ đang ở Brisbane". Trước đó cô gái Iran này nêu suy nghĩ đổi ý của mình với các cầu thủ được hưởng quy chế tị nạn và điều này đã đến tai ông Tony Burke.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc ông Tony Burke cùng những cầu thủ của tuyển Iran được hưởng quy chế tị nạn. Ảnh: G.N

Trước đó, các cầu thủ được hưởng quy chế tị nạn tại Úc đã gặp quan chức của Đại sứ Quán Iran tại một khách sạn ở Sydney. Tuy nhiên thông tin hai bên trao đổi gì thì không được tiết lộ, có điều sau đó thì trên đường di chuyển từ Sydney đến Brisbane thì 1 tuyển thủ Iran đã đổi ý không còn ý định tị nạn tại Úc mà quay về nhà.

Việc các cầu thủ Iran tị nạn tại Úc cũng phải cần những giấy tờ thông qua cơ quan ngoại giao của Iran tại Úc mới hợp pháp và quá trình hoàn tất thủ tục hiện nay đang diễn ra.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Tony Burke nói thêm: “Khi cô ấy thay đổi ý định, muốn về nhà thay vì tị nạn thì tôi đã hỏi “chắc chưa khi đưa ra quyết định?”, mỗi một câu hỏi cần được rõ ràng và phải trả lời có trách nhiệm”.

Các bài báo trên truyền thông quốc tế không nêu tên cầu thủ của tuyển Iran đổi ý muốn về nhà là ai, nhưng chú thích tấm hình nữ tuyển thủ Fatemeh Shaban. Ảnh:G.N

Ông Tony Burke nêu quan điểm là có vẻ như hầu hết những cầu thủ nữ Iran xin tị nạn đều hoài nghi sự thích nghi của họ tại Úc, khi họ đã quen sống ở quê nhà với những chuẩn mực của quốc gia đạo Hồi. Vị này cũng nêu quan điểm rằng, hầu hết những cô gái được quy chế tị nạn đều tỏ ra rất tôn trọng nước Úc và sự quan tâm của Úc, nhưng họ hoài nghi mình có thích nghi hay không ở quốc gia mới có quá nhiều khác biệt so với Iran.