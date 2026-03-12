Nhà vô địch Olympic của Philippines sẽ kiện nhà tài trợ vì... giá xăng tăng cao 12/03/2026 17:31

(PLO)- Nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz yên lặng khi giá xăng tăng cao nhưng người đại diện quyết tâm kiện nhà tài trợ do vi phạm hợp đồng.

Nhà vô địch Olympic Tokyo 2021 - Hidilyn Diaz của Philippines đang tiến hành các động thái kiện nhà tài trợ xăng dầu.

Hidilyn Diaz là một cái tên đình đám của thể thao Philippines tại Olympic Tokyo 2021, khi đại hội diễn ra trong lúc đại dịch COVID-19 căng thẳng và hầu như cả thế giới “nằm nhà” do giãn cách xã hội để theo dõi cuộc chơi thể thao thế giới diễn ra muộn 1 năm.

Khi Hidilyn Diaz đoạt HCV môn cử tại Olympic Tokyo ở hạng cân nữ 55kg trở về Manila, những khoản tiền thưởng khủng đến với nhà vô địch của nhiều thương hiệu "khủng". Trong đó, nhà cung ứng xăng dầu lớn của Philippines, doanh nghiệp xăng dầu Phoenix cũng nhảy vào ký hợp đồng tài trợ cho Hidilyn Diaz bằng việc cung cấp xăng trọn đời cho phương tiện cá nhân của cô.

Cần biết Hidilyn Diaz thuộc biên chế Không lực Philippines. Hàng ngày cô chạy phương tiện cá nhân của mình là ô tô đi làm việc và đến CLB thể thao đỉnh cao thuộc Không lực Philippines tập luyện và dạy VĐV trẻ.

Người đại diện của nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz, ông Manuel Noel Ferrer đã đánh tiếng trên trang xã hội của mình sẽ tiến hành khởi kiện Phoenix cho thân chủ của mình. Ảnh: MNF.

Hình ảnh Hidilyn Diaz được phóng to thành những tấm panel cực lớn khắp Philippines và tại các trạm xăng của Phoenix trên toàn Philippines lẫn trên các phương tiện quảng cáo các sản phẩm dầu nhớt cho tập đoàn này. Ngay cả trên các sản phẩm bình nhớt, thùng nhớt cũng có hình ảnh nhà vô địch Hidilyn Diaz.

Tuy nhiên, tập đoàn Phoenix thực thi hợp đồng với cô chỉ 2 năm rồi sau đó... lơ. Những trạm xăng của Phoenix không còn cho phép Hidilyn Diaz đổ miễn phí sau 2 năm kể từ khi ký hợp đồng tài trợ đổ xăng miễn phí trọn đời.

Phoenix vẫn liên tục dùng hình ảnh của Hidilyn Diaz làm thương mại, quảng cáo trên các sản phẩm của mình và hiện nay vẫn thế.

Hidilyn Diaz vô địch môn cử tạ. Ảnh: EPA.

Đến lúc này mọi thứ mới vỡ lẽ khi giá xăng tăng khủng do cuộc chiến Trung Đông. Người đại diện của Hidilyn Diaz là ông Manuel Noel Ferrer cũng mới biết chuyện đối tác vi phạm hợp đồng với thân chủ của mình vì ông không muốn theo dõi chuyện cá nhân của Hidilyn Diaz.

Nhưng khi nghe nhiều người nói vui “chỉ có nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz” là không lo khi có nguồn tài trợ xăng trọn đời, chuyện mới vỡ lẽ ra và Hidilyn Diaz buộc phải lên tiếng.

Rõ ràng Hidilyn Diaz chỉ đổ xăng miễn phí từ các cây xăng của tập đoàn Phoenix được 2 năm, đến tháng 10-2023 thì không còn nữa.

Người đại diện Noel Ferrer cũng quá bất ngờ và tức giận vì nhà tài trợ sử dụng hình ảnh thân chủ Hidilyn Diaz trên các sản phẩm lẫn phương tiện quảng cáo cho tập đoàn xăng dầu Phoenix ở Philippines rất nhiều.

Người đại diện của Hidilyn Diaz cho biết sẽ kiện nhà tài trợ không thực hiện đúng hợp đồng. Ảnh: EPA.

Cuối cùng, Noel Ferrer quyết định sẽ tiến hành các động thái để đưa Phoenix ra tòa vì vi phạm hợp đồng rất trắng trợn.

Trả lời báo chí, Hidilyn Diaz chỉ cười vui và nói rằng cô nghĩ chuyện không có gì phải làm lớn và chấp nhận cho Phoenix vi phạm hợp đồng vì... hơi sức đâu mà hơn thua. Tuy nhiên, nhà đại diện Noel Ferrer thì nhất định không bỏ qua.