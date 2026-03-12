Man City sụp đổ, Guardiola nói thẳng sự thật phũ phàng 12/03/2026 15:45

(PLO)- Man City đối diện nguy cơ dừng bước sớm tại Champions League sau thất bại nặng nề 0-3 trước chủ nhà Real Madrid ở trận lượt đi vòng 16 đội đã khiến HLV Guardiola rất bi quan.

Sau trận thua đau, HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận cơ hội lật ngược tình thế của đội bóng nước Anh ở trận lượt về tại Etihad là rất mong manh.

Trận đấu tại Madrid nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với Man City khi Federico Valverde tỏa sáng rực rỡ. Tiền vệ đội trưởng của Real Madrid ghi liền ba bàn thắng chỉ trong 22 phút của hiệp một, khiến hàng phòng ngự của đội khách hoàn toàn rối loạn. Cú hat trick này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Sau trận đấu, khi được hỏi về khả năng Man City vẫn có thể vào tứ kết, Guardiola không giấu được sự thận trọng. Ông cho rằng việc thua ba bàn trên sân khách khiến nhiệm vụ lội ngược dòng trở nên cực kỳ khó khăn.

Valverde tỏa sáng rực rỡ với cú hat trick. Ảnh: EPA.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid từng dự đoán Guardiola có thể tạo ra bất ngờ trong đội hình xuất phát. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tung Jeremy Doku, Savinho và Abdukodir Khusanov đá chính ngay từ đầu.

Guardiola cũng đưa ra một thay đổi đáng chú ý khi kéo Nico O'Reilly từ vị trí tiền vệ xuống đá hậu vệ trái. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng trở thành vấn đề khi cầu thủ 20 tuổi mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Valverde. Khi Man City bị dẫn 0-3, Savinho cũng bị rút ra khỏi sân trong hiệp hai.

Trước những câu hỏi về lựa chọn nhân sự, Guardiola tỏ ra không hài lòng. Ông đặt lại vấn đề khi được hỏi liệu việc sử dụng O'Reilly có phải là sai lầm hay không. Nhà cầm quân của Man City cho rằng sự thay đổi duy nhất thực sự liên quan đến Khusanov, bởi ông cần một cầu thủ có khả năng kiểm soát khu vực nơi Vinicius thường xuyên di chuyển.

HLV Pep Guardiola thừa nhận khó lật ngược tình thế. Ảnh: EPA.

Guardiola cũng nhấn mạnh ông từng xoay vòng đội hình mạnh mẽ trong trận gặp Newcastle trước đó và mọi thứ vẫn vận hành tốt, vì vậy những thay đổi trong trận đấu với Real Madrid không phải điều bất thường.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Alvaro Arbeloa tiết lộ chiến thắng của Real Madrid đến từ việc họ hiểu rất rõ cách Man City vận hành lối chơi. Theo ông, ban huấn luyện Real đã nghiên cứu kỹ triết lý bóng đá của Guardiola trước khi nhập cuộc.

Arbeloa cho biết đội bóng của ông tập trung vào việc bịt kín các đường chuyền quen thuộc của Man City, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến để hạn chế không gian xử lý bóng của đối thủ. Đây được xem là chìa khóa giúp Real Madrid kiểm soát thế trận.

Haaland mất hút giữa vòng vây hậu vệ Real Madrid. Ảnh: EPA.

Theo Arbeloa, Man City thường tìm cách khiến đối thủ dâng lên gây áp lực riêng lẻ để tạo khoảng trống phía sau. Tuy nhiên, Real Madrid đã chuẩn bị kỹ cho tình huống này và không để rơi vào bẫy chiến thuật.

Dù đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-0, Real Madrid vẫn giữ thái độ thận trọng trước trận lượt về tại Manchester. Arbeloa khẳng định đội bóng của ông sẽ tiếp cận trận đấu với sự tập trung tối đa, bởi Man City vẫn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm khi được thi đấu trên sân nhà.