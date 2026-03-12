MU nhận 1 tin vui và 1 tin buồn trước đại chiến với Aston Villa 12/03/2026 13:04

(PLO)- MU nhận được tin vui kịp thời về tình hình chấn thương trước trận đấu với Aston Villa sau khi một cầu thủ chủ chốt gặp sự cố.

MU dự kiến ​​sẽ có sự phục vụ của Noussair Mazraoui trong trận đấu quan trọng với Aston Villa ở vòng 30 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 21 giờ chủ nhật tuần này (15-3), nhưng Lisandro Martinez vẫn sẽ phải ngồi ngoài.

Manchester United có thể sẽ chào đón sự trở lại của Noussair Mazraoui khi họ chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, trận đấu có thể ảnh hưởng rất lớn đến suất tham dự Champions League.

Mazraoui đã phải rời sân vào cuối trận thua trước Newcastle 1-2, điều này khiến anh phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu với đội bóng vùng Midlands tại Old Trafford. Hiện hậu vệ này đã trở lại tập luyện và có vẻ như sẽ sẵn sàng ra sân cho HLV tạm quyền Michael Carrick.

Carrick vừa đứt chuỗi bất bại tại MU sau thất bại trước Newcastle. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trận đấu tại sân St James' Park, trận thua đầu tiên của MU dưới thời Carrick, cũng là lần đầu tiên cầu thủ người Maroc đá chính cho Quỷ đỏ kể từ khi trở về từ AFCON. Mazraoui từng là cầu thủ thường xuyên đá chính cho đội tuyển Maroc khi họ lọt vào chung kết AFCON, và cuối cùng để thua Senegal trong một hoàn cảnh gây tranh cãi.

Cầu thủ từng khoác áo Bayern Munich Mazraoui đã nỗ lực trở lại đội hình chính sau khi trở lại MU và sẽ là một trong những người cạnh tranh vị trí hậu vệ phải. Đây là một sự bổ sung đáng mừng cho Carrick, người sẽ không có sự phục vụ của Lisandro Martinez sau khi hậu vệ người Argentina gặp phải chấn thương trong buổi tập.

Martinez đã bỏ lỡ ba trận đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh do chấn thương bắp chân và nhiều khả năng sẽ không ra sân trong trận gặp Aston Villa vì Manchester United đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa và không dám mạo hiểm sử dụng nhà vô địch World Cup 2022.

Mazraoui đã kịp bình phục chấn thương. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trung vệ Martinez đã đá cặp với Harry Maguire trong năm trận đầu tiên kể từ khi Carrick trở lại dẫn dắt MU dưới tư cách HLV tạm quyền, nhưng nhà vô địch World Cup đã phải nghỉ thi đấu 10 tháng do chấn thương dây chằng chéo trước, vì vậy đội ngũ y tế muốn thận trọng, sau khi tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Martinez đã bị "phản ứng nhẹ".

Leny Yoro đã được đưa vào đội hình để thay thế Martinez cho những trận đấu đó - và cầu thủ trẻ người Pháp dự kiến ​​sẽ giữ vị trí của mình trong trận đấu trên sân nhà gặp Aston Villa, đặc biệt là khi hầu như MU không còn trung vệ nào đủ thể lực để thi đấu. Matthijs de Ligt cũng bị chấn thương và cầu thủ trẻ Ayden Heaven nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị.

Hồi đầu mùa giải, MU đã để thua 2-1 trước Aston Villa trên sân khách Villa Park, nhưng vận mệnh của cả hai đội đã thay đổi đáng kể kể từ đó. Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ ba Premier League, hơn đội bóng của HLV Unai Emery về hiệu số bàn thắng bại.

Martinez tiếp tục không thể thi đấu cho MU. ẢNH: MIRROR

Hồi tháng 12 năm ngoái, Aston Villa được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League, nhưng kể từ đầu năm đến nay, phong độ của họ đã sa sút thảm hại. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ thực tế là rơi khỏi tốp 5 Premier League và bỏ lỡ suất tham dự Champions League mùa tới. Chelsea mới đây đã đánh bại chính Aston Villa với tỷ số 4-1, khi đội bóng của Emery thắng 3 trong 11 trận gần nhất.