HLV trong mơ dẫn dắt MU mùa tới 11/03/2026 07:29

(PLO)- Tin tức về MU: Ứng viên thay thế "trong mơ" cho Michael Carrick được tiết lộ, cùng HLV "rất muốn" được dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Michael Carrick đang tạm thời dẫn dắt MU đến cuối mùa này trong thời gian "quỷ đỏ" tìm kiếm HLV trưởng chính thức mới. Michael Carrick sẽ dẫn dắt MU trong một trận đấu then chốt của mùa giải vào cuối tuần, chuẩn bị đối đầu với Aston Villa tại Old Trafford ở vòng 30 Premier League, nơi một chiến thắng có thể giúp tăng đáng kể cơ hội giành vé tham dự Champions League của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Manchester United đã không thi đấu trong một thời gian dài và sẽ tìm cách phục hồi sau thất bại đáng thất vọng trước Newcastle tuần trước. Kết quả đó đánh dấu trận thua đầu tiên của "quỷ đỏ" dưới thời Carrick, người đã thắng sáu trong tám trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng.

Trận thua Newcastle 1-2 trong thế chơi hơn người của MU làm dấy lên những cuộc tranh luận về việc liệu HLV 44 tuổi Carrick có nên được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức hay không. Tuy nhiên, một số HLV khác cũng được cho là ứng cử viên cho vị trí này.

HLV tạm quyền Carrick vẫn có cơ hội dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: NUR PHOTO

Trong khi đó, một huyền thoại của Manchester United đã nêu tên HLV mà ông tin rằng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho CLB. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) điểm qua một số tin tức mới nhất xung quanh đội chủ sân Old Trafford.

HLV này "rất muốn" dẫn dắt MU

Roberto De Zerbi đang được liên hệ với cả hai vị trí HLV của Manchester United và Tottenham Hotspur khi ông lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. HLV 46 tuổi người Ý này đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong hai năm dẫn dắt Brighton, nơi ông áp dụng lối chơi tấn công.

Roberto De Zerbi rất muốn dẫn dắt Manchester United. ẢNH: Eric Verhoeven/Soccrates

De Zerbi gia nhập Marseille vào tháng 6 năm 2024 và dẫn dắt CLB giành vị trí thứ hai tại Ligue 1 mùa giải trước trước khi chia tay vào tháng 2. Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, De Zerbi đang "được quan tâm" bởi Manchester United và nằm trong danh sách ứng cử viên của "quỷ đỏ".

Cựu HLV của Sassuolo De Zerbi được cho là "rất muốn" dẫn dắt MU, điều này có thể làm tổn hại đến hy vọng ở lại Old Trafford của Carrick sau mùa giải này. Bản báo cáo cũng cho biết thêm rằng "giá trị của De Zerbi vẫn rất cao" trong mắt ban lãnh đạo MU, bất chấp việc ông đã rời Marseille.

Spurs cũng đang cân nhắc các lựa chọn cho HLV trưởng tiếp theo. Tuy nhiên, vì Tottenham hiện đang phải vật lộn trụ hạng tại Premier League, nên Manchester United có lẽ sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn đối với De Zerbi.

"HLV trong mơ" được xướng tên

Huyền thoại của Manchester United, Patrice Evra, tin rằng HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain (PSG) sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho Manchester United. HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha đã dẫn dắt PSG giành chức vô địch Champions League mùa trước và được cho là đang đàm phán gia hạn hợp đồng, nhưng Evra tin tưởng Luis Enrique sẽ thành công tại Manchester United nếu lãnh đạo "quỷ đỏ" có thể thuyết phục ông đến Old Trafford.

Luis Enrique là HLV trong mơ dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: EPA

"Tôi không nói chuyện với ban lãnh đạo Man United hay Sir Jim Ratcliffe, nhưng theo ý kiến ​​chân thành của tôi, không có ý thiếu tôn trọng PSG hay Nasser Al-Khelaifi (ông chủ của PSG), nhưng Luis Enrique sẽ là HLV trong mơ của Man United", cựu hậu vệ người Pháp Patrice Evra chia sẻ, "Tôi yêu quý Luis Enrique, tôi yêu triết lý của ông ấy, những gì ông ấy đã trải qua trong cuộc sống cá nhân (Luis Enrique mất con gái nhỏ) và vượt qua nó cho thấy cá tính của ông ấy".

Công việc mà Luis Enrique đã làm ở PSG, đưa họ vô địch Champions League mà không có Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar, là một công việc tuyệt vời. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chơi cho Man United, họ sẽ phải chạy rất nhiều và tôi nghĩ Enrique sẽ mang lại điều đó".