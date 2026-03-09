Đội tuyển Iran bị cáo buộc phản bội đất nước 09/03/2026 12:20

(PLO)- Đội tuyển nữ Iran bị cáo buộc là phản bội đất nước khi không hát quốc ca trong trận đấu tại Asian Cup 2026.

Tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin, Reza Pahlavi, con trai của vị Shah cuối cùng của Iran, vừa kêu gọi Úc phải bảo vệ đội tuyển bóng đá nữ Iran đang ở đây tham dự Asian Cup 2026, đồng thời cảnh báo rằng việc các cầu thủ nữ Iran từ chối hát quốc ca trước trận đấu có thể dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng". Áp lực ngày càng gia tăng buộc Úc phải cấp tị nạn cho đội tuyển bóng đá nữ Iran.

Theo New Straits Times, các cầu thủ nữ Iran đã từ chối hát trước trận đấu thuộc giải Asian Cup ở Úc tuần trước - một hành động được nhiều người coi là sự thách thức đối với Iran. Đội nữ Iran đã kết thúc hành trình Asian Cup 2026 sau 3 trận toàn thua ở vòng bảng.

Reza Pahlavi, người đang sinh sống tại Mỹ, đã lên tiếng cùng với nhiều chính trị gia, nhà hoạt động nhân quyền và thậm chí cả tác giả bộ truyện Harry Potter - JK Rowling để kêu gọi Úc cấp tị nạn cho những người phụ nữ này.

"Các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran đang chịu áp lực đáng kể và mối đe dọa thường trực từ Cộng hòa Hồi giáo Iran", Pahlavi, con trai của vị Shah cuối cùng của Iran, cho biết. "Tôi kêu gọi chính phủ Úc đảm bảo an toàn cho họ và cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ cần thiết", ông nói trên mạng xã hội.

Tuyển nữ Iran tại giải bóng đá nữ châu Á 2026 ở Úc. ẢNH: AFP

Ông Pahlavi chưa trở lại Iran kể từ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 lật đổ chế độ quân chủ. Các cầu thủ nữ Iran đã từ chối hát quốc ca khi bài hát được vang lên trước trận đấu với Hàn Quốc, hai ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran.

New Straits Times thông tin, đáp lại, một người dẫn chương trình trên truyền hình nhà nước Iran đã gọi các cầu thủ nữ Iran là "những kẻ phản bội thời chiến". Trong khi đó, theo truyền thông Úc, rất nhiều người bao vây xe buýt chở đội tuyển nữ Iran tại Úc, hô vang "Hãy thả họ ra" và "Cứu các cô gái của chúng tôi".

Cho đến nay, Úc vẫn từ chối bình luận về việc liệu họ có thể cung cấp tị nạn cho các cầu thủ nữ Iran hay không. Khi được hỏi về trường hợp của họ vào Chủ nhật tuần trước, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Úc "đứng về phía" người dân Iran.

Nhà hoạt động Zaki Haidari của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết các cầu thủ nữ Iran sẽ phải đối mặt với sự đàn áp, hoặc thậm chí tệ hơn, nếu bị trục xuất về nước.

"Một số thành viên trong nhóm có thể đã bị đe dọa đến gia đình", Haidari nói với hãng tin AFP, "Ai biết được họ sẽ phải chịu hình phạt gì khi quay trở lại?". Ông cho biết, mặc dù bị giám sát chặt chẽ, toàn đội nữ Iran vẫn sẽ có "một khoảng thời gian ngắn" để xin tị nạn tại sân bay.

Tác giả bộ truyện Harry Potter, JK Rowling, đã viết trên mạng xã hội rằng "Hãy bảo vệ những cô gái trẻ này". Theo AFP, đại sứ quán Iran tại Úc không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.