MU đối mặt tổn thất lớn vì McTominay 08/03/2026 07:09

Scott McTominay, 29 tuổi đã được liên hệ trở lại Premier League trong những tháng gần đây, với MU là một trong những CLB được cho là quan tâm đến tiền vệ cũ của họ. Theo các nguồn tin, Scott McTominay sắp ký hợp đồng mới với Napoli, giáng một đòn mạnh về mặt tài chính vào MU, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tiền vệ người Scotland Scott McTominay chia tay Manchester United vào mùa hè năm 2024 để gia nhập đội bóng hàng đầu Serie A Napoli với giá chuyển nhượng khoảng 25 triệu bảng Anh. Sau khi rời Old Trafford, McTominay đã đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Serie A mùa trước của Napoli và đã ghi được 23 bàn thắng trong 70 lần ra sân cho đội bóng Ý.

Phong độ này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của McTominay tại Napoli, cho thấy khả năng trở lại Premier League của anh là rất cao. Thậm chí còn có tin đồn rằng MU có thể quan tâm đến việc đưa tuyển thủ Scotland trở lại CLB, mặc dù những đồn đoán như vậy đã lắng xuống gần đây. Giữa những đồn đoán này, tờ báo thể thao Ý Gazzetta dello Sport đã đưa ra thông tin cập nhật về tương lai của McTominay.

Nếu Napoli không bán McTominay, MU sẽ không có được 10% phí chuyển nhượng có thể lên đến hàng triệu bảng Anh. ẢNH: Sportinfoto/DeFodi

Theo các nguồn tin từ Ý, McTominay rất muốn ký hợp đồng mới với Napoli, bởi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2028. Nguồn tin cho biết, người đại diện của McTominay đang bay đến Napoli để thảo luận về khả năng gia hạn hợp đồng của tiền vệ này.

Nếu McTominay ký hợp đồng mới với Napoli, điều đó có nghĩa là Manchester United sẽ không thể kiếm thêm lợi nhuận từ cầu thủ cũ của mình. Trong hợp đồng bán McTominay cho Napoli, Manchester United cài vào điều khoản giúp họ sẽ nhận được 10% phí chuyển nhượng nếu Napoli bán McTominay trong tương lai.

Do đó, một thỏa thuận mới giữa McTominay với Napoli sẽ đồng nghĩa với việc Manchester United phải chờ đợi để thu về bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán tiền vệ này. McTominay đã được đồn đoán sẽ rời Napoli trong 12 tháng qua. Tháng trước, McTominay đã lên tiếng về những đồn đoán về tương lai của mình và những tuyên bố rằng anh có thể ở lại nhà vô địch Serie A lâu dài.

"Người đại diện của tôi chưa liên lạc với bất kỳ CLB nào khác về tương lai của tôi", Scott McTominay nói với tờ Corriere dello Sport hồi tháng Hai, "Ông ấy chỉ nói chuyện với tôi và với Napoli. Ông ấy chưa nói gì với báo chí cả. Tôi vô cùng hạnh phúc ở đây. Đối với tôi, tôi là một cầu thủ của Napoli, đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Tương lai rất quan trọng, và tôi có thể thấy mình gắn bó với Napoli trong thời gian dài".