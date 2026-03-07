Không ai mua, thủ môn Onana trở lại Man United 07/03/2026 12:50

(PLO)- Tương lai của Andre Onana tại Man United đang trở nên khó đoán khi kế hoạch bán thủ môn người Cameroon trong kỳ chuyển nhượng mùa hè gặp trở ngại lớn.

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor đã thẳng thừng từ chối mức giá mà Man United đưa ra cho thủ thành này.

Onana gia nhập Manchester United vào tháng 7-2023 sau khi Quỷ đỏ đạt thỏa thuận với Inter Milan. Mức phí chuyển nhượng ban đầu được công bố vào khoảng 43,8 triệu bảng, kèm thêm các khoản phụ phí có thể nâng tổng giá trị lên hơn 47 triệu bảng nếu đáp ứng đủ điều kiện thành tích. Khi đó, anh được kỳ vọng trở thành sự thay thế lâu dài cho David de Gea và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống triển khai bóng từ tuyến dưới của đội.

Thủ thành người Cameroon có tương lai bấp bênh. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, phong độ của Onana trong màu áo Man United lại gây nhiều tranh cãi. Dù vẫn được sử dụng thường xuyên, những sai lầm cá nhân ở một số trận đấu khiến vị trí của anh không còn được đảm bảo tuyệt đối. Chính vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng được cho là sẵn sàng cân nhắc bán thủ môn 29 tuổi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Trabzonspor từng được xem là điểm đến tiềm năng cho Onana. Đội bóng đang thi đấu tại giải Super Lig đã theo dõi tình hình của anh trong thời gian qua. Tuy vậy, theo thông tin từ Mirror, phía Trabzonspor đã thông báo rõ rằng họ không có ý định chi từ 40 đến 43 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành người Cameroon.

MU đang gặp rắc rối vì không thể bán Onana. Ảnh: EPA.

Quyết định này khiến kế hoạch chuyển nhượng của Man United trở nên phức tạp hơn. Mức phí mà đội bóng Anh mong muốn thu về gần tương đương với khoản tiền họ đã bỏ ra để mua Onana từ Inter, nhưng hiện chưa có CLB nào sẵn sàng đáp ứng con số đó.

Trong khi tương lai vẫn còn bỏ ngỏ, Onana lại tỏ ra không quá vội vàng tìm bến đỗ mới. Nhiều nguồn tin cho biết thủ môn này vẫn muốn ở lại Old Trafford và cạnh tranh vị trí chính thức ở mùa giải tới. Anh tin rằng mình vẫn có cơ hội giữ vai trò số một trong khung gỗ của Manchester United, đặc biệt khi đội bóng đang cân nhắc nhiều thay đổi về nhân sự.