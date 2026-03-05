Nóng: CAS chính thức ra phán quyết sửa đổi án phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 05/03/2026 19:12

Ngày 5-3, cách đây ít phút, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ra thông cáo báo chí, chấp thuận một phần đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trong vụ kháng cáo án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), liên quan đến các hình phạt vì làm giả giấy tờ nhập tịch và giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện thi đấu.

Hội đồng CAS phán quyết rằng 7 cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu 12 tháng, nhưng chỉ cấm tham gia các trận đấu chính thức chứ không phải tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Đơn kháng cáo hợp nhất của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị bác bỏ và quyết định của FIFA về việc phạt FAM 350.000 Franc Thụy Sĩ vẫn được giữ nguyên.

Theo CAS, năm 2025, FAM đã liên hệ với các cầu thủ Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano để tư vấn rằng họ có thể hợp pháp xin quốc tịch Malaysia và thi đấu cho đội tuyển bóng đá Malaysia. Các cầu thủ đã trải qua quá trình nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia.

Vào ngày 25-9-2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM và 7 cầu thủ trên đã vi phạm Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch và xác nhận tư cách thi đấu, mặc dù các cầu thủ không có liên hệ gì với Malaysia. Quyết định này đã được Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên vào ngày 3-11-2025 sau kháng cáo của Fam, xác nhận mức phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ đối với FAM và 2.000 Franc Thụy Sĩ cho mỗi cầu thủ, cùng với án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. FAM và các cầu thủ đã cùng nhau đệ đơn kháng cáo lên CAS vào ngày 5-12-2025.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không còn được phép chơi cho tuyển Malaysia. ẢNH: NST

Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận sự tồn tại của “những thiếu sót về mặt thể chế” và không tranh cãi rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm FDC. Họ cũng tuyên bố các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp các tài liệu được FAM yêu cầu và không chuẩn bị cũng như không sửa đổi chúng. FAM đã kháng cáo yêu cầu hủy bỏ quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA và phạt FAM mức tiền không quá 50.000 Franc Thụy Sĩ. Các cầu thủ đã kháng cáo yêu cầu hủy bỏ toàn bộ quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA vì các cầu thủ không hành động với có chủ đích.

Cũng theo CAS, các kháng cáo đã được xem xét chung bởi Hội đồng Trọng tài CAS gồm Lars Hilliger (Đan Mạch) với tư cách là Chủ tịch, Jose Luis Andrade (Bồ Đào Nha) và Massimo Coccia (Ý). Một phiên điều trần trực tiếp đã diễn ra vào ngày 26-2 năm 2026 tại trụ sở CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ.

CAS khẳng định trong thông cáo báo chí, sau khi xem xét bằng chứng, Hội đồng CAS nhận thấy rằng hành vi làm giả giấy tờ đủ điều kiện đã được xác định và lệnh cấm thi đấu 12 tháng là một hình phạt hợp lý và tương xứng đối với các cầu thủ, xét đến trách nhiệm đồng lõa của họ trong vụ gian lận này. Tuy nhiên, theo Điều 22 của Công ước khung thành (FDC), Hội đồng đã quyết định rằng lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chứ không phải cho tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều này có nghĩa là các cầu thủ có thể tiếp tục tập luyện với CLB của họ trong thời gian bị cấm. Do đó, các kháng cáo của các cầu thủ đã được chấp thuận một phần và các hình phạt được sửa đổi một phần.

Lệnh cấm thi đấu bắt đầu từ hôm nay (5-3), bao gồm cả thời gian từ ngày 25-9-2025 đến ngày 26-1-2026, trong đó lệnh cấm đã được thực thi hiệu quả. Hội đồng CAS cho rằng mức phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ đối với FAM là hợp lý và tương xứng.

Đây là quyết định có hiệu lực chưa ràng buộc, với phán quyết đầy đủ của CAS sẽ được ban hành trong thời gian tới. Một quyết định có căn cứ sẽ được ban hành sau đó và về mặt pháp lý, chỉ có ngôn từ được sử dụng trong quyết định bằng văn bản mới có tính ràng buộc.

Sau phán quyết của CAS, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt với tuyển Malaysia. Theo đó, tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua trong trận thắng tuyển Việt Nam và Nepal cùng tỉ số 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027. Đây là 2 trận đấu mà Malaysia đều thắng trước đây. Điều này đồng nghĩa, tuyển Việt Nam sẽ có trọn 15 điểm sau 5 vòng đấu, và trận cuối cùng gặp lại Malaysia vào ngày 31-3 chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Việt Nam chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng để giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.