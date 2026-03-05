Cuộc chiến kéo dài của Maguire chưa đi đến hồi kết 05/03/2026 12:50

(PLO)- Cuộc chiến kéo dài của Maguire để chống lại bản án về tội hành hung và hối lộ sau khi anh bị bắt giữ tại Hy Lạp vẫn chưa đi đến hồi kết.

Ngôi sao của Manchester United Harry Maguire đã bị bắt giữ trên đảo Mykonos của Hy Lạp vào năm 2020 sau một vụ xô xát với cảnh sát và đã trải qua cuộc chiến kéo dài sáu năm để minh oan cho bản thân. Cuộc chiến kéo dài của Maguire vẫn chưa kết thúc, bất chấp bản án mới đây của tòa.

Theo đó, ngày 4-3 (giờ Hy Lạp), bản án về tội hành hung và hối lộ đối với Harry Maguire đã được giữ nguyên sáu năm sau khi anh bị bắt ở Hy Lạp. Ngôi sao của Manchester United đã nhận án tù treo 15 tháng sau phán quyết có tội của tòa án Hy Lạp.

Maguire, 32 tuổi, bị buộc tội hành hung không nghiêm trọng, chống lại lệnh bắt giữ và cố gắng hối lộ sau một vụ việc xảy ra trên đảo Mykonos của Hy Lạp vào tháng 8 năm 2020. Tuyển thủ quốc tế người Anh đã bị kết tội về cả ba tội danh.

Maguire có mặt tại tòa trước đây, vào thời điểm anh vẫn là đội trưởng của Manchester United. ẢNH: AFP

Đội ngũ luật sư của Maguire đang lên kế hoạch kháng cáo bản án có tội. Hậu vệ này, người luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình vô tội, đã không xuất hiện tại tòa và đã ​​sẽ có tên trong đội hình xuất phát của MU trong thua Newcastle 1-2 vào sáng nay 5-3. Maguire tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng để lấy lại danh dự cho mình.

Các thẩm phán đã sửa đổi bản án ban đầu 21 tháng tù giam của Maguire, giảm xuống còn 15 và 20 ngày. Maguire cũng bị phạt 1.500 euro (1.304 bảng Anh). Được biết, hậu vệ của Manchester United dự định kháng cáo bản án.

Anh trai của Harry Maguire là Joe được tuyên bố trắng án về tội cố ý hối lộ. Tuy nhiên, tòa án vẫn giữ nguyên cáo buộc hành hung nghiêm trọng và lăng mạ cảnh sát của Joe Maguire.

Vụ việc xảy ra khi Maguire đang đi chơi tối cùng vợ, Fern, em gái Daisy, em trai Joe và năm người khác. Cả nhóm đang đợi taxi đưa về biệt thự thì hai người đàn ông Albania tiến đến gần Daisy và cố gắng bắt chuyện với cô.

Maguire khẳng định rằng những người đàn ông đó đã tiêm cho Daisy một chất lạ, và cô bắt đầu bất tỉnh rồi lại hôn mê. Maguire cho biết anh đã cố gắng đưa cô đến bệnh viện nhưng thay vào đó lại bị đưa đến đồn cảnh sát, nơi anh cáo buộc rằng mình bị những người mặc đồng phục cảnh sát đánh vào chân và nói rằng sự nghiệp bóng đá của anh đã chấm dứt.

Maguire kiên định rằng anh vô tội và sẽ kháng cáo đến cùng. ẢNH: NURPHOTO

Lo sợ mình bị bắt cóc, Maguire đã cố gắng bỏ trốn nhưng bị bắt giữ và phải tạm giam hai đêm. Sau đó, anh bị kết tội hành hung cảnh sát, chống lại lệnh bắt giữ và hối lộ, với cáo buộc đã nói với các sĩ quan: "Các ông có biết tôi là ai không?"

Phán quyết của tòa án có thể gây nguy hiểm cho cơ hội được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 mùa hè này ở Bắc Mỹ của Harry Maguire. Maguire sẽ phải khai báo về bản án để xin visa vào Mỹ và Mexico.