Danh sách chuyển nhượng gây sốc của Man United 03/03/2026 13:01

(PLO)- Theo nguồn tin từ AS (Tây Ban Nha), ban lãnh đạo Man United đã lập sẵn danh sách những cái tên tiềm năng nhằm gia cố tuyến giữa cho giai đoạn tái thiết mạnh mẽ tiếp theo.

Man United đã bắt đầu vạch ra lộ trình cho cuộc sống không còn Casemiro, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil dự kiến rời Old Trafford khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa giải 2025-2026.

Thực tế Casemiro vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Kinh nghiệm và khả năng đánh chặn của anh góp phần giúp Man United có giai đoạn thăng hoa, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 30 và hưởng mức lương cao, tiền vệ này khó có thể là phương án dài hạn cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

3 mục tiêu nổi bật nhất được nhắc đến là Bruno Guimaraes và Sandro Tonali của Newcastle, cùng Elliot Anderson – tuyển thủ trẻ người Anh đang khoác áo Nottingham Forest.

Lão tướng Casemiro (18) không còn nhiều thời gian ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Guimaraes được đánh giá cao nhờ khả năng điều tiết trận đấu và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, trong khi Tonali sở hữu nền tảng kỹ thuật cùng sự năng nổ phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh. Anderson lại là lựa chọn mang tính chiến lược cho tương lai, khi còn nhiều tiềm năng phát triển.

Ngoài ba cái tên kể trên, Man United cũng để mắt tới Adam Wharton của Crystal Palace và Joao Gomes bên phía Wolves. Cả hai đều là mẫu tiền vệ giàu năng lượng, hoạt động rộng và có khả năng thu hồi bóng tốt.

Đội chủ sân Old Trafford được cho là muốn xây dựng một tuyến giữa vừa đảm bảo sức chiến đấu hiện tại, vừa đủ trẻ để tạo nền tảng lâu dài. Dẫu vậy, việc chiêu mộ các mục tiêu này chắc chắn sẽ tiêu tốn khoản ngân sách không nhỏ.

Man United để mắt đến tài năng trẻ Chema Andres. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, The Sun tiết lộ MU còn quan tâm đến Chema Andres, tài năng 20 tuổi đang chơi cho Stuttgart. Tiền vệ phòng ngự người Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh ở Bundesliga và được ví như “Rodri mới” nhờ khả năng đọc tình huống và đánh chặn xuất sắc.

Dù chỉ ghi một bàn sau 17 lần ra sân mùa này, Andres nổi bật ở những thống kê về cắt bóng và ngăn chặn đường chuyền đối phương. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng khi Arsenal, Newcastle và Man City cũng đang theo sát cầu thủ trẻ.