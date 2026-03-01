Carrick lại gây ra một sự thay đổi nữa tại MU 01/03/2026 13:59

MU đã có phong độ rất tốt kể từ khi Michael Carrick kế nhiệm Ruben Amorim làm HLV trưởng tạm quyền đến cuối mùa giải, với thành tích bất bại sau 6 trận, trong đó có 5 thắng và 1 hòa. Bây giờ, Michael Carrick lại gây ra một sự thay đổi nữa tại MU, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Quyết định bổ nhiệm Michael Carrick đang mang lại hiệu quả khi HLV tạm quyền của Manchester United gặt hái thành quả từ những sai lầm của Ruben Amorim. Theo các báo cáo từ truyền thông Anh, việc Manchester United bổ nhiệm Steve Holland (từng là trợ lý cho Sir Gareth Southgate), Jonathan Woodgate, Travis Binnion và Craig Mawson để giúp sức cho Carrick, đã góp phần khắc phục những sai sót trong thời gian Amorim dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất, với Carrick dẫn dắt đội bóng nắm chắc phần thắng trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi "quỷ đỏ" đang ở vị trí thứ tư Premier League. Kể từ khi cựu tiền vệ của Manchester United Carrick bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại CLB, ông đã thực hiện một số thay đổi quan trọng tại Carrington và Old Trafford, giúp hồi sinh đội hình và gặt hái thành quả bằng những kết quả tích cực.

Một trong những thay đổi đầu tiên là việc Carrick từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 gây tranh cãi và được bàn luận nhiều của Ruben Amorim để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, đồng thời đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình chính.

Carrick lại gây ra một sự thay đổi nữa tại MU tạo nên bầu không khí tích cực bao trùm. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Telegraph (Anh) đã đưa tin về một số thay đổi do Carrick đề xuất, những thay đổi này đã nhận được sự hưởng ứng từ các nguồn tin trong CLB. Người ta cho rằng phong thái của cựu HLV Middlesbrough Carrick đã mang lại sự bình tĩnh và an tâm cho toàn bộ cơ sở của MU.

Một khía cạnh khác là việc loại bỏ các nhân viên cũ của Amorim và bổ nhiệm Holland, Woodgate, Evans, Binnion và Evans. Người ta nói rằng đội ngũ trợ lý của Amorim phải chờ đợi để lên tiếng và hiếm khi phản đối hay bất đồng quan điểm với HLV người Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, người ta cũng nói rằng các buổi tập của MU dưới thời Carrick đã trở nên ngắn hơn, thậm chí có buổi tập kết thúc nhanh chóng trước trận thắng Arsenal vì Carrick muốn duy trì thể lực để đủ điều kiện tham dự trận đấu tại sân Emirates.

Trước đó, Carrick cho biết: "Còn có Travis Binnion nữa, người đã ở đây nhiều năm thông qua học viện. Và Craig Mawson - HLV thủ môn. Đây là một nhóm rất mạnh và cảm giác như chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ lâu, nhưng thực tế là chúng tôi không quen biết nhau nhiều. Tôi không thực sự quen biết Steve Holland nhiều lắm. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ăn khớp và cân bằng, và có lý do tại sao tôi muốn mời Steve Holland tham gia.

"Về Jonathan Woodgate, tôi từng có anh ấy ở Middlesbrough - trung thành, hiểu tôi, biết rõ tôi, thúc đẩy tôi, thử thách tôi... mối quan hệ thực sự tốt. Jonny Evans hiểu rõ CLB. Anh ấy đã ở đây rất lâu và cũng có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ... yêu thích công tác huấn luyện, thích giúp đỡ, rất quan tâm. Và rồi với Travis Binnion, CLB cần phát triển học viện đào tạo trẻ. Đó là một phần cực kỳ quan trọng của CLB bóng đá này.

Tôi nghĩ rằng có một sự cân bằng thực sự tốt giữa trách nhiệm của học viện, các cầu thủ trẻ và Jonathan Woodgate cùng Jonny Evans - hai trong số những trung vệ xuất sắc nhất mà bạn có thể thấy trong 20-25 năm qua - trong việc truyền đạt kinh nghiệm của họ.

"Steve Holland có kinh nghiệm dày dặn trên nhiều phương diện tại Chelsea trước đây, với sự thay đổi HLV và các phong cách huấn luyện khác nhau, cùng những cầu thủ hàng đầu, và cả đội tuyển Anh. Toàn bộ nhân viên đều có khả năng thích nghi với môi trường đó và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tôi không thể lúc nào cũng đúng được - điều đó là không thể.

Đó là lý do tại sao chúng tôi có một nhóm sáu người trong văn phòng. Mỗi người đều có quan điểm riêng mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đều chọn lọc và điều quan trọng là chúng tôi phải có sự kết nối và hiểu biết về hướng đi mà chúng tôi muốn. Chúng ta phải thúc đẩy lẫn nhau".

Steve Holland từng là trợ lý cho Southgate ở tuyển Anh. ẢNH: UEFA

Trong những ngày đầu dưới thời Carrick, Manchester United đã giành được những chiến thắng quan trọng trước Manchester City và Arsenal, giúp CLB nỗ lực trở lại Champions League mùa tới.

Carrick nói: "Phải nói là tôi thực sự rất thích - được nhìn nhận trận đấu từ một góc độ khác, xem bóng đá theo một cách khác. Tôi rất thích, nhưng tiếc là cơ hội này quá tốt để bỏ lỡ. Trận đấu với Man City là một trận đấu lớn - được chơi trên sân nhà, và tôi phải nói rằng bầu không khí hôm đó thực sự rất đặc biệt. Ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu, bạn cũng có thể cảm nhận được điều đó ở trong và xung quanh sân vận động Old Trafford.

Thật khó để diễn tả điều đó giúp ích được bao nhiêu, nhưng cảm nhận được sự hỗ trợ từ mọi người – đó là một cảm giác thực sự đặc biệt đối với tôi khi có thể chia sẻ điều đó với rất nhiều người. Đó có lẽ là điều thỏa mãn nhất cho đến nay - tạo được sự kết nối và cảm nhận được cảm xúc tích cực từ mọi người".