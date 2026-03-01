Lý do Tòa án chưa ‘luận tội’ bóng đá Malaysia sau trận thắng đậm Việt Nam 01/03/2026 13:26

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao phán quyết cho bóng đá Malaysia chưa được công bố, dù phiên điều trần đã bắt đầu tại trụ sở CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ.

Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman đã lý giải rằng nguyên nhân nằm ở tính chất phức tạp của vụ việc. Theo ông, đây không phải một hồ sơ đơn lẻ mà là tám đơn kháng cáo riêng biệt, bao gồm đơn của FAM và bảy cầu thủ, được gộp xét xử trong cùng một phiên.

Điều đó đồng nghĩa hội đồng trọng tài phải đánh giá từng trường hợp cụ thể trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

Các tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả mạo trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: BNM.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Họ bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ liên quan đến điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Về phía FAM, tổ chức này bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Tất cả đã nộp đơn kháng cáo lên CAS với hy vọng được xem xét lại án phạt.

Làng bóng Malaysia khó thoát án phạt từ CAS. Ảnh: TNST.

Hairul cho biết, ngay cả khi chỉ xử lý một vụ việc đơn giản và các bên hoàn tất thủ tục đúng hạn, thời gian chờ phán quyết cũng có thể kéo dài khoảng một tháng. Trong trường hợp hiện tại, khối lượng tài liệu, lập luận pháp lý và bằng chứng từ tám hồ sơ buộc hội đồng phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và chính xác.

CAS xác nhận quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào tuần tới. Phán quyết này có giá trị ràng buộc và sẽ khép lại một trong những vụ tranh chấp gây tranh cãi nhất của bóng đá Malaysia thời gian gần đây.