Cú sa thải chấn động khiến Man United trả giá đắt 28/02/2026 12:27

(PLO)- Man United sẽ phải chi ra khoản tiền lên tới gần 16 triệu bảng Anh chỉ để khép lại triều đại ngắn ngủi của HLV Ruben Amorim, theo báo cáo tài chính mới nhất mà CLB công bố.

Số tiền Man United phải trả cho ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha chưa tính các khoản bồi thường và phí liên quan trước đó, đẩy tổng chi phí cho thương vụ Amorim lên mức gây choáng.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chính thức rời ghế nóng ngày 5-1 sau 14 tháng đầy sóng gió tại Old Trafford. Mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo được cho là rạn nứt nghiêm trọng, đặc biệt sau những phát biểu công khai chỉ trích cấu trúc điều hành đội bóng. Năm trợ lý thân cận cũng rời đi cùng Amorim, khép lại một giai đoạn nhiều biến động.

Trong thông báo gửi Sở giao dịch chứng khoán New York, Man United xác nhận sẽ trích lập khoản dự phòng tối đa 15,9 triệu bảng cho các nghĩa vụ dàn xếp trong tương lai liên quan đến Amorim và đội ngũ của ông. Khoản này sẽ được hạch toán vào nửa cuối năm tài chính kết thúc ngày 30-6-2026.

MU phải trả quá nhiều tiền cho Amorim. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, CLB còn ghi nhận 6,3 triệu bảng chi phí xóa sổ tài sản vô hình liên quan. Theo các nguồn tin, số tiền bồi thường cuối cùng còn phụ thuộc vào việc Amorim có sớm tìm được công việc mới hay không.

Trước đó, Man United từng trả cho Sporting Lisbon 10 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Amorim vào tháng 11-2024, và thêm 6,3 triệu bảng còn nợ đội bóng Bồ Đào Nha. Nếu cộng tất cả các khoản phí, chi phí cho thương vụ này có thể chạm mốc 37,3 triệu bảng.

HLV Ruben Amorim mâu thuẫn không thể hàn gắn với lãnh đạo CLB Manchester United. Ảnh: EPA.

Về chuyên môn, Amorim giành 25 chiến thắng sau 63 trận dẫn dắt. Đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 Premier League, thành tích tệ nhất kể từ mùa xuống hạng 1973-1974. Thời điểm ông bị sa thải, Man United đang đứng thứ sáu sau những bất đồng căng thẳng với giám đốc bóng đá Jason Wilcox trước trận gặp Leeds.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện mang lại hiệu ứng tức thì. Dưới quyền HLV tạm quyền Michael Carrick, “Quỷ đỏ” thắng năm và hòa một trong sáu trận gần nhất, vươn lên vị trí thứ tư. Old Trafford một lần nữa nuôi hy vọng trở lại Champions League, dù cái giá cho quyết định thay tướng vẫn còn là đề tài gây tranh cãi lớn.