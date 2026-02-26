Lý do Man United giữ lại Maguire 26/02/2026 12:36

Khi đội bóng Man United hành quân tới sân Burnley ngày 7-1, trận đầu tiên sau khi kỷ nguyên Ruben Amorim khép lại, sự chú ý dồn vào tình trạng của Bruno Fernandes hay việc Kobbie Mainoo có được trao cơ hội. Cái tên Maguire gần như biến mất khỏi mọi cuộc bàn luận.

Trung vệ 32 tuổi khi ấy vừa trải qua quãng thời gian dài dưỡng thương vì vấn đề ở đùi, bỏ lỡ chín trận liên tiếp. Việc anh xuất hiện trong danh sách đăng ký tại Turf Moor đã là bất ngờ, chứ chưa nói đến khả năng thi đấu. Thực tế, HLV tạm quyền Darren Fletcher chỉ xem anh như phương án dự phòng khẩn cấp bởi Maguire thậm chí chưa hoàn tất quá trình tập luyện đầy đủ.

Vài ngày sau, anh được tung vào sân 11 phút trong trận thua Brighton ở FA Cup. Dù không thể giúp đội bóng lội ngược dòng, quãng thời gian ít ỏi đó lại mang ý nghĩa quan trọng, khi Maguire được “làm nóng” trở lại với áp lực thi đấu đỉnh cao sau gần ba tháng vắng bóng.

Ngôi sao người Anh vẫn còn giá trị trong đội hình MU. Ảnh: EPA.

Tiếp nữa, Michael Carrick tiếp quản băng ghế chỉ đạo và chạm trán Manchester City ngày 17-1, Maguire bất ngờ đá chính. Thể lực của anh vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng tinh thần thì hoàn toàn sẵn sàng. HLV Carrick thừa nhận đó là một canh bạc có tính toán. Ông nhấn mạnh rằng trung vệ người Anh mới chỉ tập luyện vài ngày trong suốt nhiều tuần, song khát khao cống hiến của anh khiến ban huấn luyện tin tưởng.

Chính tinh thần ấy giúp Maguire trở thành chỗ dựa trong giai đoạn chuyển giao. Anh đá trọn vẹn bốn chiến thắng liên tiếp mở màn triều đại Carrick, mang lại sự ổn định cần thiết cho hàng phòng ngự trong bối cảnh Matthijs de Ligt nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng.

Đóng góp của Maguire bên cạnh những pha cản phá là liên tục tổ chức hệ thống phòng ngự, nhắc nhở đồng đội giữ vị trí và sẵn sàng thể hiện sự không hài lòng nếu tiêu chuẩn bị hạ thấp. Sự kết hợp giữa anh và Lisandro Martinez cũng dần cho thấy hiệu quả. Dù cả hai mới đá cặp 16 trận kể từ khi Martinez gia nhập năm 2022, họ đã thắng 11 trong 14 lần gần nhất cùng xuất phát trong sơ đồ hai trung vệ.

Maguire vẫn là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh Casemiro nhiều khả năng chia tay Man United vào mùa hè và ban lãnh đạo dưới thời Sir Jim Ratcliffe muốn tái cấu trúc quỹ lương, việc đàm phán gia hạn với Maguire được cho là đang tiến triển tích cực. Có thể sẽ cần sự điều chỉnh về đãi ngộ và thời hạn hợp đồng, nhưng mong muốn giữ anh ở lại là có thật.

Từ chỗ bị nghi ngờ và tưởng như hết cơ hội, Maguire đang từng bước khẳng định giá trị. Nếu Man United muốn trở lại Champions League, việc duy trì một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm như anh có thể là quyết định không tồi.