Nguy cơ tước quốc tịch 4 cầu thủ Malaysia ra sân gặp Việt Nam 18/03/2026 15:24

(PLO)- Một vụ việc căng thẳng đang làm rúng động bóng đá Malaysia khi một luật sư thể thao kêu gọi tước quốc tịch của 4 cầu thủ từng bị FIFA xử phạt vì sử dụng giấy tờ giả mạo.

Theo quan điểm của luật sư Nik Erman Nik Roseli, vấn đề giải mạo hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ Malaysia không thể chỉ xử lý trong phạm vi thể thao mà cần được xem xét nghiêm túc dưới góc độ pháp lý và hiến pháp quốc gia.

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phát hiện không hợp lệ từng ra sân ở trận thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, hiện có 4 cầu thủ đang khoác áo các CLB trong nước.

Luật sư Erman cho biết câu chuyện trở nên nóng trở lại sau khi Ban tổ chức các giải nội địa Malaysia (MFL) xác nhận có 4 cầu thủ nhập tịch sẽ được đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ nội địa sau khi hết án cấm. MFL dựa vào Điều 3.3 trong sổ tay mùa giải 2025-2026, quy định rằng cầu thủ có thể đăng ký nếu sở hữu thẻ căn cước quốc gia hợp lệ, điều mà các cầu thủ này được cho là đang có.

Luật sư thể thao Erman đặt ra nguy cơ tước quốc tịch 4 cầu thủ Malaysia đang đá giải trong nước vì hồ sơ bị cho là làm giả. Ảnh: TNST.

Tuy nhiên, Erman đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc này khi ba hội đồng độc lập trước đó đều kết luận rằng giấy khai sinh của các cầu thủ đã bị làm giả thì có bị tước quốc tịch hay không? Ông nhấn mạnh rằng FIFA, với tư cách là tổ chức quản lý bóng đá toàn cầu, không có quyền can thiệp vào việc cấp quốc tịch của một quốc gia. Dù FIFA có thể đặt ra tiêu chí về tư cách thi đấu, quyền quyết định quốc tịch vẫn thuộc về chính phủ mỗi nước. Điều này khiến vấn đề trở nên phức tạp khi ranh giới giữa luật thể thao và luật quốc gia bị đan xen.

Erman cũng viện dẫn Điều 4.5.9 trong quy định của giải đấu nội địa, yêu cầu các cầu thủ nhập tịch phải tuân thủ quy định của FIFA về tình trạng và chuyển nhượng cầu thủ (RSTP). Tuy nhiên, ông cho rằng các quy định này chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính như đăng ký và chuyển nhượng, chứ không giải quyết được bản chất pháp lý của quốc tịch.

Theo quy định của FIFA trong bộ RGAS, đặc biệt từ Điều 6 đến Điều 8, một cầu thủ muốn đại diện cho quốc gia mới phải đáp ứng các điều kiện rõ ràng như sinh ra tại quốc gia đó, có nguồn gốc gia đình liên quan hoặc cư trú đủ thời gian theo quy định. Erman khẳng định các cầu thủ liên quan chưa chắc đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này.

Có 4/7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 đang gặp nhiều rắc rối hơn. Ảnh: TNST.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi xuất hiện các bằng chứng từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD). Trong một lời khai vào tháng 9-2025, tổng giám đốc NRD cho biết cơ quan này không thể truy xuất được giấy khai sinh gốc của các cầu thủ. Điều này đồng nghĩa việc xác minh quốc tịch đã dựa vào các tài liệu thứ cấp, làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp lệ của toàn bộ quá trình.

Theo Hiến pháp Liên bang Malaysia, việc nhập tịch phải dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm giấy tờ khai sinh, thời gian cư trú, khả năng ngôn ngữ và tư cách đạo đức. Luật sư Erman lập luận rằng nếu nền tảng của quá trình này có sai sót, đặc biệt khi liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ và những nghi vấn về nhân thân, thì việc thu hồi quốc tịch là phương án cần được cân nhắc nghiêm túc.

Vì thế, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu bóng đá có thể đứng ngoài pháp luật hay không? Khi sự việc chưa có hồi kết, vụ bê bối này đang đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.