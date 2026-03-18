Sốc: Bị xử thua Việt Nam, Malaysia tính đường lật kèo 18/03/2026 12:56

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng sau khi nhận án phạt từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC, trong đó đội tuyển quốc gia bị xử thua 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 dù trước đó đều giành chiến thắng.

Cụ thể, Malaysia bị hủy kết quả thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0, thay vào đó là hai trận thua cùng tỷ số 0-3. Quyết định này khiến đội bóng Đông Nam Á mất tổng cộng 6 điểm, rơi xuống vị trí thứ hai bảng F với 9 điểm và chính thức hết cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết.

Dù vẫn còn trận đấu cuối gặp chủ sân Thiên Trường vào cuối tháng này, cục diện bảng đấu đã an bài khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 15 điểm và không thể bị vượt qua. Điều này khiến trận đấu sắp tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả trong hai trận đấu ở Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Nguyên nhân dẫn đến án phạt xuất phát từ việc FAM sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Trường hợp gây tranh cãi liên quan đến một cầu thủ nhập tịch, khi hồ sơ ban đầu được chấp thuận nhưng sau đó FIFA phát hiện dữ liệu có dấu hiệu bị làm giả. Vụ việc nhanh chóng kéo theo các án kỷ luật từ FIFA trước khi AFC tiếp tục áp dụng biện pháp xử thua ở cấp độ giải đấu.

Trước đó, FAM đã cố gắng kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. CAS giữ nguyên các quyết định xử phạt, khiến tình hình của bóng đá Malaysia trở nên nghiêm trọng hơn.

FAM dự tính chống lại quyết định của AFC cũng là căn cứ theo lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: TNST.

Dù vậy, trong thông báo mới nhất, FAM cho biết họ tôn trọng phán quyết từ AFC nhưng vẫn chưa từ bỏ khả năng tiếp tục theo đuổi vụ việc. Cơ quan này đã gửi văn bản chính thức yêu cầu AFC cung cấp giải thích chi tiết về quyết định kỷ luật, làm cơ sở để cân nhắc bước đi tiếp theo.

Theo FAM, việc kháng cáo vẫn nằm trong kế hoạch, nhưng sẽ phụ thuộc vào nội dung phản hồi từ AFC. Nếu những lý do được đưa ra không thuyết phục, nhiều khả năng Malaysia sẽ tiếp tục tìm cách lật lại án phạt, dù cơ hội thay đổi tình thế là không cao.