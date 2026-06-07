Tuchel cho phép các ngôi sao tuyển Anh hoàn tất vụ chuyển nhượng bom tấn 07/06/2026 11:39

Các ngôi sao tuyển Anh vướng vào những vụ chuyển nhượng mùa hè sẽ không bị cản trở trong việc tìm kiếm bến đỗ mới khi đang làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, khi những cái tên như Elliot Anderson được đồn đoán sẽ chuyển đến các CLB khác. Thomas Tuchel khẳng định ông sẽ không cản trở bất kỳ cầu thủ Anh nào hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng trong thời gian làm nhiệm vụ tại World Cup.

Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng Anh giữa Manchester City và Manchester United. Morgan Rogers cũng là mục tiêu chuyển nhượng khi Arsenal, Bayern Munich, Chelsea và Manchester United đều muốn chiêu mộ tiền đạo của Aston Villa, trong khi John Stones là cầu thủ tự do. Chắc chắn sẽ có những cuộc đàm phán chuyển nhượng nhưng Tuchel khẳng định ông sẽ không ngăn cản họ tiến hành đàm phán miễn là việc đó không diễn ra vào ngày diễn ra trận đấu.

Elliot Anderson đang trong tầm ngắm của MU và Man City. ẢNH: EPA

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh cho biết: “Tôi nghĩ cần phải có sự tỉnh táo, tôi không muốn điều đó xảy ra vào ngày thi đấu. Đó là quy định. Và mọi việc khác, nếu được thực hiện một cách lặng lẽ, riêng tư và hiệu quả, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ để làm rõ vấn đề của cầu thủ. Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể có là sự rõ ràng. Nếu ai đó có cơ hội chuyển CLB và chuyển nhượng, chúng tôi sẽ không cản trở, nhưng tất nhiên điều đó phải phù hợp với lịch trình và mục tiêu của chúng tôi, đó là tập trung và chuẩn bị cho các trận đấu.

Chắc chắn là ngày cuối cùng trước trận đấu, còn ngày thứ hai trước trận đấu thì không. Cứ xem sao. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. Cho đến nay, chưa có cầu thủ nào liên hệ với tôi. Bác sĩ sẵn sàng khám sức khỏe cho họ nếu cần thiết. Sẽ lý tưởng nếu tương lai của họ được giải quyết trước World Cup, nhưng có lẽ đó không phải là thực tế. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: nên lo lắng đến mức nào?

Chúng ta sẽ kiểm soát điều đó như thế nào? Vì vậy, vấn đề nằm ở chỗ ngược lại. Tôi luôn ở đó để giúp đỡ, luôn ở đó để làm dịu tình hình. Chúng ta nên giúp họ tạo ra môi trường riêng, nơi họ có thể xử lý những yếu tố gây xao nhãng, rồi sau đó họ có thể tập trung, họ có thể phát huy tối đa vai trò mà chúng ta giao cho họ.

Vì tất nhiên tôi hiểu sự xao nhãng đó là do các CLB đang tranh giành bạn, muốn ký hợp đồng với bạn. Các giám đốc thể thao, người đại diện và HLV đang cố gắng liên lạc với bạn qua điện thoại, tất nhiên đó là một sự xao nhãng nhưng đó cũng chỉ là thực tế. Chúng tôi luôn khuyên các cầu thủ tuyển Anh nên đưa ra quyết định trước khi World Cup bắt đầu, càng sớm càng tốt, và sau đó kiên định với quyết định đó, nhưng điều này không phải lúc nào cũng khả thi. Tôi nghĩ chúng tôi không phải là trường hợp duy nhất, đó là cách mọi việc diễn ra".

Tuchel tiết lộ ông "không mấy hài lòng" khi đội tuyển Anh được sử dụng trong chỉ thị của FIFA dành cho trọng tài trước thềm World Cup. Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, đã dùng một ví dụ - Adam Wharton đã phạm lỗi ở quả phạt góc dẫn đến bàn thắng của Ben White trong trận giao hữu giữa Anh và Uruguay hồi tháng 3 - để minh họa cho những tình huống đáng lẽ ra trọng tài không nên công nhận bàn thắng.

Theo quy định mới của FIFA tại World Cup 2026, các cầu thủ của đội tấn công không được phép va chạm, vật lộn nhau trong các tình huống tranh chấp trong vòng cấm, điều mà Premier League cho phép xảy ra và tạo nên tranh cãi dữ dội.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh. ẢNH: EPA

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói thêm: “Chúng tôi không hài lòng lắm khi bàn thắng của tuyển Anh lại được dùng làm ví dụ một cách tình cờ. Có rất nhiều thay đổi về luật lệ và tôi rất vui vì chúng ta sẽ có một cuộc họp khác vào tuần tới. Tôi đã có một cuộc họp rồi, tôi không chắc mình đã hiểu mọi thứ đúng hết.

Đó là một lượng thông tin khá lớn và tôi hơi lo lắng nó vẫn còn khá chủ quan đối với trọng tài khi phải đưa ra quyết định. Tôi lo ngại các trọng tài sẽ phải đưa ra nhiều quyết định bổ sung trên sân và tôi không chắc tất cả những quyết định đó đều mang lại sự rõ ràng hơn. Tôi hiểu mong muốn có sự rõ ràng hơn. Tôi không chắc việc thay đổi luật quá sát thời điểm diễn ra World Cup có khuyến khích điều đó hay không, nhưng hãy chờ xem.

Tất nhiên chúng tôi sẽ thi đấu theo đúng luật. Chúng tôi biết rằng ở Ngoại hạng Anh, các quả phạt góc và các tình huống cố định thường quyết liệt hơn so với các quốc gia khác. Nhưng đó là điều bình thường. Ở Europa League, Champions League, cách điều hành trận đấu của trọng tài có phần khác biệt và khi đó bạn phải thích nghi.

Luật mà anh nói là về việc cản phá trước khi bóng được đưa vào cuộc chơi? Để xem nào. Đó là điểm mạnh của chúng tôi và tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa. Tại sao lại không? Đó chỉ là cách làm thôi. Đội nào cũng sẽ cố gắng làm như vậy. Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra một cách thức nhất quán để điều hành trận đấu.

Tôi nghĩ đó là điều mà mọi người đều mong muốn: sự nhất quán. Việc áp dụng các quy định mới đã đủ khó khăn cho tất cả mọi người rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm sự rõ ràng, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra nếu các quy định được ban hành quá gấp gáp. Tuy nhiên, tôi rất vui vì chúng ta sẽ có cuộc họp vào tuần tới và sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp".