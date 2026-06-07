Huyền thoại của MU Roy Keane và mối thù dai dẳng tại Aston Villa 07/06/2026 06:30

(PLO)- "Tôi đã bất chấp lời thách thức của Roy Keane sau vụ cãi vã trong phòng tắm và ông ta đã từ chức huấn luyện viên ngay ngày hôm sau", đó là câu nói của ai?

Huyền thoại của MU Roy Keane từng có nhiều bất đồng với các cầu thủ và HLV trong suốt sự nghiệp của mình. Ông có một giai đoạn kết thúc không mấy tốt đẹp sau những tranh cãi với các cầu thủ. Gabriel Agbonlahor đã khơi lại mối thù dai dẳng với Keane sau khi tiết lộ những tình tiết xung quanh việc Keane rời Aston Villa, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Hai chuyên gia bình luận Ngoại hạng Anh hiện tại này đã nhiều lần lời qua tiếng lại gay gắt trong những năm qua, với việc cựu đội trưởng của MU Keane từng gọi một số cầu thủ ở Aston Villa là "đồ khốn" trong thời gian ông thi đấu ở đội chủ sân Villa Park.

Agbonlahor, 39 tuổi, đã là một phần của đội một Aston Villa trong gần một thập kỷ trước khi Keane gia nhập ban huấn luyện của HLV Paul Lambert vào năm 2014. Agbonlahor mô tả một sự việc xảy ra vào cuối nhiệm kỳ của Keane vào tháng 10 năm đó, khi huyền thoại Manchester United ném lon Red Bull vào phòng tắm trong cơn giận dữ, cho rằng những phương pháp huấn luyện tại Aston Villa "không hiệu quả".

Tuần sau đó, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong buổi tập sau khi các cầu thủ Aston Villa không thực hiện đúng một bài tập. Và Agbonlahor, một trong những đội trưởng của của Aston Villa dưới thời HLV Lambert, đã bị Keane khiển trách khi anh lên tiếng bảo vệ toàn đội.

Huyền thoại của MU Roy Keane và HLV Paul Lambert khi còn làm việc tại Aston Villa. ẢNH: AMA

Phát biểu trên chương trình In The Mixer, cựu sao người Anh Gabriel Agbonlahor cho biết: "Chúng tôi đã có một buổi tập mà toàn đội cùng thực hiện các bài tập tạt bóng và sút bóng, nhưng phải thực hiện sáu hoặc bảy đường chuyền trước khi có được một pha tạt bóng. Trình độ không cao lắm nhưng bạn chỉ được sút một lần mỗi 10 phút, vì vậy các cầu thủ đang dần mất phong độ.

HLV trưởng Paul Lambert dừng trận đấu lại và nói, được rồi các chàng trai, chưa đủ tốt. Tôi, một trong những đội trưởng của Aston Villa, nói, "HLV trưởng, mọi người đều đang bị lạnh". Sau đó, Keane nói kiểu như, "Ồ, cậu đang lạnh đấy. Cậu muốn sưởi ấm không?", giọng điệu đó đầy mỉa mai. Lúc đó các cầu thủ đã quá chán ngấy Keane rồi. Tôi chỉ nói, "Roy Keane, tôi không nói chuyện với ông, tôi đang nói chuyện với HLV".

Hành động thách thức đó dường như không làm hài lòng biểu tượng, cựu đội trưởng của MU Roy Keane. Và Agbonlahor tiếp tục chia sẻ về thời điểm Keane rời đi ngay sau đó, "Roy Keane nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt giận dữ. Ông ta trừng mắt nhìn tôi rồi HLV lại lảng vảng, "bla bla bla". Và rồi ngày hôm sau Keane bỏ đi.

Tôi nghĩ Keane rời Aston Villa có lẽ vì nghĩ rằng, "Những cầu thủ này sẽ khiến tôi làm điều gì đó mà tôi sẽ hối hận". Ông ta đã ra đi nhưng đối với tôi thì cảm giác giống như, "Các người sẽ không thể bắt nạt tôi được nữa"".

Roy Keane, 54 tuổi, rời khỏi vị trí trợ lý HLV của Aston Villa vào tháng 11 năm 2014, chỉ sau 5 tháng tại CLB. Vào thời điểm đó, Keane tuyên bố lý do là vì muốn tập trung vào công việc huấn luyện đội tuyển quê nhà Cộng hòa Ireland, mặc dù sau đó ông thừa nhận có mâu thuẫn với các cầu thủ Aston Villa.

Gabriel Agbonlahor đã lên tiếng tố cáo Roy Keane. ẢNH: In The Mixer

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Overlap Live năm 2022, Roy Keane đã thẳng thắn tiết lộ chi tiết về việc ông rời khỏi đội chủ sân Villa Park. Keane gọi một số cầu thủ Aston Villa là "những kẻ bẩn thỉu" vì hành vi không chịu cam kết với đội bóng như ông mong muốn.

Roy Keane nói: "Chỉ khi bạn rời MU và đến các CLB khác, bạn mới nhận ra rằng các cầu thủ không tập luyện đúng cách, họ không đến sân tập, họ không nói chuyện tử tế với HLV. Bạn chỉ biết được điều đó khi rời đi. Tôi từng ở Aston Villa một thời gian. Có một hoặc hai cầu thủ, kiểu như, lũ khốn nạn. Họ ngang tàng, không chịu tập luyện tử tế. Cái cách họ nói chuyện với nhân viên, bạn sẽ phải thốt lên... "tuyệt vời!"".

Trong khi đó, Agbonlahor đã nhiều lần chỉ trích cấp trên cũ của mình vì những thiếu sót trong khâu quản lý nhân sự. Trước đây, Agbonlahor từng chỉ trích Keane về những phát ngôn phê phán trung vệ của MU Harry Maguire và gọi Keane là "kẻ cay cú" vào năm 2023 vì đòi hỏi Declan Rice của Arsenal thể hiện nhiều hơn trên sân cỏ.