Luật mới nào được áp dụng tại World Cup 2026? 06/06/2026 07:39

(PLO)- Luật mới nào được áp dụng tại World Cup 2026 là tốt nhất? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến ​​của bạn khi 9 luật mới được áp dụng.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Bắc Mỹ vào tuần tới và một số thay đổi quan trọng về luật sẽ được áp dụng cho giải đấu lớn nhất hành tinh, điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển Anh và HLV Thomas Tuchel?

Bạn đã chán ngấy việc thủ môn nằm sân câu giờ hay những tranh cãi bất tận liên quan đến VAR chưa? Xét cho cùng, dường như không tuần nào trôi qua mà không có cuộc tranh luận nào về một quyết định đã được đưa ra và mất bao lâu để đạt được kết quả đúng (hoặc sai).

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa có một số thay đổi lớn về luật chơi sẽ áp dụng tại World Cup 2026. Những thay đổi đó có nghĩa là chúng ta hy vọng sẽ thấy ít hơn những pha tranh chấp liên tục trước các tình huống cố định. Và sẽ không còn thời gian hội ý chiến thuật được thực hiện thông qua thủ môn "bị chấn thương" nằm sân nữa.

Một số thay đổi có thể không được lòng người hâm mộ. Ví dụ, phạm vi hoạt động của VAR có thể được mở rộng, cho phép trọng tài can thiệp khi cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai. Thời gian nghỉ để uống nước cũng được giữ nguyên.

Những pha tranh chấp, cản trở nhau trong vòng cấm như đấu vật này sẽ chấm dứt tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR

Hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật thông tin về World Cup 2026 bằng cách nắm bắt chín luật mới mà bạn cần biết trong mùa hè này:

VAR sẽ được sử dụng để ngăn chặn các pha phạm lỗi, cản trở trong vòng cấm khi thực hiện các quả phạt góc và đá phạt. Tuy nhiên, chỉ đội tấn công mới bị phạt.

Cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ một cách "hung hăng" có thể bị đuổi khỏi sân. Hãy nghĩ đến trường hợp của Gianluca Pellestri (Benfica) trong trận đấu với Vinicius Jr.

Cầu thủ hoặc HLV sẽ nhận thẻ đỏ ngay lập tức nếu rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Điều này diễn ra sau những cảnh tượng hỗn loạn tại Cúp bóng đá châu Phi.

Bạn có năm giây để thực hiện quả ném biên, nếu không đối phương sẽ được hưởng quyền ném biên.

Năm giây để thực hiện quả phát bóng từ khung thành hoặc quả phạt góc, nếu không quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương.

Cầu thủ phải rời sân trong vòng 10 giây sau khi được thay người - trừ trường hợp bị chấn thương. Nếu vi phạm quy định này, cầu thủ vào sân thay thế phải đợi đến khi tình huống bóng tiếp theo kết thúc.

Cầu thủ không được vào sân lại trong vòng một phút nếu phải rời sân để điều trị chấn thương. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng câu giờ. Có những trường hợp ngoại lệ nếu thủ môn bị chấn thương hoặc bị chấn động não.

VAR hiện có thể can thiệp vào các thẻ vàng thứ hai, trong trường hợp nhầm lẫn giữa thẻ vàng và thẻ đỏ, cũng như khi trọng tài cho hưởng phạt góc sai.

Sẽ có một quãng nghỉ uống nước ba phút ở giữa mỗi hiệp trong trận đấu.

