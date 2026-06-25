World Cup 2026 vượt xa mọi kỳ vọng 25/06/2026 06:39

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 đang diễn ra theo cách “chưa từng có trong lịch sử”, khi các sân bóng luôn chật kín khán giả, cùng không khí cuồng nhiệt lan rộng khắp Bắc Mỹ và những trận đấu hấp dẫn liên tục xuất hiện.

World Cup 2026 đang tạo nên một cơn sốt chưa từng thấy, ít nhất theo đánh giá của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Trong cuộc trao đổi với truyền thông tại New York (Mỹ), người đứng đầu FIFA không giấu được sự hài lòng khi chứng kiến giải đấu thu hút lượng lớn người hâm mộ đến sân, tạo ra bầu không khí sôi động ở mọi thành phố đăng cai. Ông cũng lên tiếng giải thích về những quãng nghỉ uống nước gây nhiều chú ý trong giải đấu năm nay.

Cơn sốt World Cup 2026 bùng nổ, FIFA lập hàng loạt dấu mốc mới

Ông Infantino mô tả World Cup năm nay là một sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá thông thường. Theo ông, sức hút của giải đấu đến từ sự kết hợp giữa chất lượng chuyên môn, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và hình ảnh những gia đình, trẻ em xuất hiện đông đảo trên khán đài.

“Đây là điều tuyệt vời, lớn hơn bất cứ điều gì thế giới từng chứng kiến. Các sân vận động đều đầy ắp, các thành phố tràn ngập năng lượng và bầu không khí thật sự đặc biệt”, Chủ tịch FIFA chia sẻ.

Chủ tịch FIFA Infantino hạnh phúc với những trận đấu có đầy ắp khán giả. Ảnh: FF.

Những con số cũng đang chứng minh sức nóng của World Cup 2026. Giải đấu đang hướng đến khả năng phá vỡ kỷ lục khán giả từng được thiết lập tại World Cup 1994 ở Mỹ với tổng cộng 3.404.252 người theo dõi trực tiếp. Sau 44 trận đấu đầu tiên trong tổng số 104 trận của giải, lượng khán giả đã đạt hơn 2,85 triệu người, trung bình gần 65.000 người mỗi trận. Tỷ lệ lấp đầy trên các sân vận động đạt mức ấn tượng 99,6%.

Đáng chú ý, có một ngày thi đấu tạo nên cột mốc mới khi tổng lượng khán giả của bốn trận đấu lên tới 288.007 người, phá kỷ lục tồn tại gần 32 năm của World Cup. Trước đó, con số cao nhất từng được ghi nhận trong một ngày thi đấu là 277.070 người tại World Cup 1994.

Ông Infantino gửi lời cảm ơn đến hàng triệu cổ động viên đã đến sân vận động cũng như tham gia các lễ hội dành cho người hâm mộ do FIFA tổ chức. Theo ông, chính sự hiện diện của khán giả đã góp phần biến Cúp thế giới 2026 thành một ngày hội bóng đá đúng nghĩa.

Modric cùng đồng đội Croatia làm bùng nổ cầu trường. Ảnh: FF.

Bên cạnh những ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo hay các cầu thủ hàng đầu thế giới, Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh giải đấu đang tạo ra những nhân vật mới. Ông đặc biệt nhắc tới các thủ môn Vozinha của Cabo Verde và Eloy Room của Curacao, những người đã có màn trình diễn nổi bật và trở thành biểu tượng mới trong hành trình của các đội bóng nhỏ.

Infantino cho rằng những màn thể hiện ấn tượng của các đội tuyển tại World Cup 2026 đã chứng minh quyết định mở rộng giải đấu lên 48 đội là hoàn toàn hợp lý. Việc nhiều nền bóng đá mới có cơ hội xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới đã mang đến thêm nhiều bất ngờ và câu chuyện đáng chú ý.

FIFA lên tiếng về “đặc quyền” gây tranh cãi

Một trong những điểm mới gây chú ý nhất tại World Cup là việc FIFA áp dụng các quãng nghỉ uống nước trong tất cả các trận đấu. Theo quy định mới, các trận đấu sẽ có hai lần tạm dừng vào khoảng phút 22 và phút 67, mỗi lần kéo dài khoảng ba phút. Thời gian này sau đó được cộng thêm vào thời gian bù giờ của mỗi hiệp.

Thời gian tiếp nước cũng là lúc các HLV điều chỉnh chiến thuật cho toàn đội. Ảnh: FF.

Giải thích về quyết định này, ông Gianni Infantino cho biết yếu tố thời tiết nóng tại khu vực Bắc Mỹ là nguyên nhân quan trọng, nhưng mục tiêu lớn hơn là đảm bảo sự công bằng cho tất cả các đội tuyển.

Theo Chủ tịch FIFA, World Cup là giải đấu có cường độ cực cao khi các đội có thể phải thi đấu tới tám trận trong vòng 39 ngày. Vì vậy, việc cho cầu thủ có thêm thời gian hồi phục là điều cần thiết để duy trì chất lượng chuyên môn.

Ông nhấn mạnh nếu chỉ một số trận đấu có thời gian nghỉ do điều kiện thời tiết, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt không công bằng. Một HLV ở trận đấu nóng hơn có thể tận dụng thời gian nghỉ để điều chỉnh chiến thuật, trong khi đội bóng khác lại không có cơ hội tương tự. “Điều quan trọng là mọi đội bóng phải thi đấu trong cùng một điều kiện. Đây hoàn toàn là vấn đề thể thao, không phải vấn đề tài chính”, Infantino khẳng định.

Rực rỡ sắc màu trên khắp các khán đài ở Bắc Mỹ. Ảnh: FF.

Chủ tịch FIFA cũng bác bỏ những nghi ngờ cho rằng các quãng nghỉ này nhằm phục vụ mục đích thương mại. Ông cho biết FIFA không nhận thêm bất kỳ khoản doanh thu nào từ việc kéo dài thời gian thi đấu, bởi các hợp đồng thương mại của giải đã được ký kết từ trước.

Theo ông, những khoảng nghỉ ngắn có thể đang góp phần giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể lực, duy trì tốc độ tấn công và tạo ra những màn trình diễn quyết liệt đến những phút cuối cùng.

World Cup 2026 vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng rất nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy giải đấu đang tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn cầu. Với lượng khán giả kỷ lục, những bất ngờ liên tục xuất hiện và sự thay đổi trong cách tổ chức, FIFA tin rằng đây có thể trở thành kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử.