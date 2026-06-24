'Phải hủy bàn thắng phá kỷ lục của Messi' 24/06/2026 07:09

Lionel Messi đã làm nên lịch sử trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo tại World Cup khi vượt qua kỷ lục của Miroslav Klose, nhưng huyền thoại của Manchester United Peter Schmeichel tin rằng một trong những bàn thắng của M10 đáng lẽ phải bị hủy bỏ.

Biểu tượng người Argentina đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại World Cup sau pha lập công mở tỷ số vào lưới Áo. Messi đã kết thúc một pha phối hợp đồng đội tuyệt vời để đưa Argentina vươn lên dẫn trước và ghi bàn thắng thứ 17 của anh tại World Cup, nhiều hơn Klose 1 bàn. Nhưng cựu thủ môn của MU và đội tuyển Đan Mạch, Schmeichel, cho rằng bàn thắng đáng lẽ phải bị hủy bỏ vì pha phạm lỗi của Mac Allister trong tình huống trước đó.

Trả lời phỏng vấn Fox Sports, Peter Schmeichel nói: “Tôi không nghĩ bàn thắng đó nên được công nhận. Hãy nghĩ xem Argentina được hưởng quả phạt đền như thế nào (Messi sút hỏng), đây là một cú xoạc bóng từ phía sau của Xaver Schlager.

Tương tự, tuyển Áo phải được hưởng một quả đá phạt vì Mac Allister đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Đáng lẽ đó phải là một quả đá phạt. VAR lẽ ra phải hủy bỏ bàn thắng của Lionel Messi. Đó là một sai lầm rõ ràng và hiển nhiên của trọng tài". Schmeichel nói thêm: “Và vì điều đó tôi cảm thấy hơi thất vọng".

Lionel Messi đã ghi cả 5 bàn thắng cho Argentina tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nếu bàn thắng đó bị từ chối thì cũng không ảnh hưởng nhiều, vì cầu thủ 39 tuổi người Argentina cũng đã ghi thêm một bàn nữa ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina, đồng thời nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup lên 18. Hiện Argentina đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup 2026 và tất cả các bàn thắng đó đều được ghi bởi Messi.

Sau trận đấu, chia sẻ về màn trình diễn phá kỷ lục của mình, Lionel Messi nói: "Tôi mệt mỏi và gần như kiệt sức. Thật khó để suy nghĩ. Nhưng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này và mong chờ được ở bên các đồng đội của mình. Mọi chuyện diễn ra thật ngoạn mục. Tôi có một quả phạt đền, có thể giúp tôi ghi thêm bàn thắng hoặc không. Nhưng có lẽ những bàn thắng khác sẽ không đến, ai mà biết được. Tôi hài lòng với toàn đội".

Julian Alvarez cũng hết lời khen ngợi đội trưởng của mình. Alvarez nói: "Ngay cả ở độ tuổi này, Lionel Messi vẫn tiếp tục chứng minh anh ấy có tài năng và tất cả sự kỳ diệu của mình. Không cần phải nói nhiều, tất cả chúng ta đều thấy điều đó, anh ấy là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Điều này giúp chúng tôi yên tâm hơn về những gì sắp tới. Đây là World Cup, mọi thứ đều rất sát nút và căng thẳng. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi giành được sáu điểm và đã chắc suất vào vòng tiếp theo".

Lionel Messi chứng minh tuổi tác không là vấn đề khi anh liên tục làm nên lịch sử tại World Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù Lionel Messi đã lập nên một kỷ lục mới, nhưng mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra theo ý muốn của anh. Anh có cơ hội vàng để thiết lập kỷ lục cho riêng mình ngay từ đầu trận sau khi Argentina được hưởng quả phạt đền, nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành.

Lionel Messi và đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với đội chưa có điểm nào là Jordan trong trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2026. Trong khi, Algeria và Áo (có cùng 3 điểm) sẽ gặp nhau để định đoạt chiếc vé chính thức còn lại đi tiếp tại bảng J.