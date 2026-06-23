Arsenal - Ông vua săn tài năng ở World Cup 23/06/2026 07:09

(PLO)- Arsenal đã chiêu mộ được cầu thủ vô danh người Brazil với giá hời và một siêu sao với giá chỉ 35 triệu bảng Anh từ Barcelona sau thành công của họ tại World Cup.

Arsenal có truyền thống trong việc chiêu mộ những cầu thủ gây ấn tượng tại World Cup. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của World Cup là những cầu thủ ít được biết đến nhưng lại để lại dấu ấn tại giải đấu và sau đó chuyển đến các CLB hàng đầu. Arsenal, từ thời Arsene Wenger, luôn nổi tiếng với việc lên kế hoạch đội hình cẩn thận và cách tiếp cận có tính toán đối với hoạt động chuyển nhượng mùa hè.

Arsenal cũng từng không thể cưỡng lại cám dỗ theo đuổi một cầu thủ chỉ dựa trên sự tỏa sáng tại World Cup. Chắc chắn có một vài cầu thủ mà HLV Mikel Arteta sẽ theo dõi sát sao trong giải đấu danh giá nhất hành tinh đang diễn ra, trong đó có Bradley Barcola của Pháp, Ayyoub Bouaddi của Morocco, Julian Alvarez của Argentina và Morgan Rogers của Anh.

Nhưng việc Arsenal ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào cũng không phải là điều bất ngờ, bởi họ đã theo dõi từng mục tiêu tiềm năng đó ít nhất vài tháng nay. Tuy nhiên, có thời điểm những quyết định như vậy được Arsenal đưa ra hoàn toàn theo cảm tính.

Gilberto Silva vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Brazil. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều đó chắc chắn đúng với Gilberto Silva tại World Cup 2002. Trước giải đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Gilberto đang thi đấu cho Atletico Mineiro và hầu như không được các tuyển trạch viên châu Âu chú ý đến. Trên thực tế, anh thậm chí không được dự kiến ​​có mặt trong đội hình xuất phát của Brazil, chỉ giành được suất trong đội hình chính vì đội trưởng Emerson bị trật khớp vai trong một buổi tập ngay trước trận đấu mở màn, khi đang chơi ở vị trí thủ môn cho vui.

Gilberto đã thể hiện xuất sắc và góp mặt trong mọi phút của giải đấu, trở thành "bức tường vô hình" giúp Ronaldinho, Rivaldo và Ronaldo tự do phá tan hàng thủ đối phương, đưa Brazil đăng quang World Cup 2002. HLV Wenger, khi đó đang làm bình luận viên truyền hình, đã phát hiện ra cầu thủ 25 tuổi này, tin rằng anh là người hoàn hảo để đá cặp với Patrick Vieira ở tuyến giữa của Arsenal, với lối chơi kỷ luật và đầy tính chiến thuật.

Wenger đã hành động nhanh chóng sau khi Brazil nâng cao chiếc cúp vô địch, hoàn tất thương vụ vào tháng 7 năm 2002 với giá hời chỉ 4,5 triệu bảng. Phần còn lại là lịch sử, với Gilberto đóng vai trò then chốt trong chiến dịch bất bại của Arsenal mùa giải 2003 - 2004 và sau đó trở thành đội trưởng "pháo thủ" thành London trước khi rời đi vào năm 2008.

Một cầu thủ có phần tương đồng bởi vì anh đã nằm trong tầm ngắm của Arsenal trước khi chuyển đến Emirates sau World Cup, đó là Alexis Sanchez. Cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ này đã được đánh giá rất cao khi còn ở Barcelona trong thời kỳ hoàng kim của CLB.

Alexis Sanchez từng là ngôi sao số 1 của Arsenal. ẢNH: FIFA

Nhưng những màn trình diễn bùng nổ và đầy năng lượng của Sanchez khi dẫn dắt Chile vào vòng knock-out World Cup 2014 ở Brazil đã củng cố danh tiếng của anh. Wenger một lần nữa hành động nhanh chóng sau giải đấu, hoàn tất thương vụ hời 35 triệu bảng Anh chỉ ba ngày trước khi World Cup kết thúc.

Sanchez trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích và có thể coi là bản hợp đồng vĩ đại nhất trong kỷ nguyên Emirates, khi dẫn dắt Arsenal giành hai chức vô địch FA Cup liên tiếp . Mùa giải cuối cùng của Sanchez ở Bắc London và thương vụ trao đổi với Manchester United có thể đã làm lu mờ di sản lâu dài tại Arsenal, nhưng không thể phủ nhận những thành tựu đáng kể mà ngôi sao người Chile đạt được trong ba năm rưỡi khoác áo Pháo thủ.

Wenger rõ ràng đã theo dõi sát sao World Cup 2014, và chiêu mộ thêm một tài năng Nam Mỹ khác đã tỏa sáng ở Brazil. Trong khi James Rodriguez gây chú ý với danh hiệu Vua phá lưới cùng đội tuyển Colombia, thủ môn David Ospina đã âm thầm cống hiến những màn trình diễn xuất sắc ở khung thành, góp phần giúp Colombia có được hành trình lịch sử vào tứ kết.

Ospina tỏa sáng tại World Cup rồi gia nhập Arsenal. ẢNH: PA WIRE

Trước giải đấu, Ospina là một thủ môn đáng tin cậy nhưng không mấy nổi bật, chơi cho Nice ở Ligue 1. World Cup đã thay đổi tất cả. Anh chỉ để thủng lưới hai bàn trong bốn trận đấu trước khi Colombia bị loại ở tứ kết gặp Brazil.

Trong khi đó, Wenger đang tìm kiếm một thủ môn có khả năng cạnh tranh với Wojciech Sczcesny, bởi thủ môn trẻ người Ba Lan này thường có những khoảnh khắc thiếu ổn định. Vì Ospina chỉ còn một năm hợp đồng với Nice, Arsenal đã chiêu mộ được người hùng World Cup của Colombia vào tháng 7 năm 2014 với mức phí khoảng 3 triệu bảng.

Ospina ngay lập tức mang sự điềm tĩnh quen thuộc như anh từng trình diễn tại World Cup, cuối cùng soán ngôi Sczcesny để trở thành thủ môn số một vào cuối mùa giải đó và khẳng định vị thế là thủ môn đáng tin cậy của Arsenal trong các trận đấu cúp trong nhiều năm.