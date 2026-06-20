Lịch thi đấu như mơ của MU tại Premier League 20/06/2026 16:17

Manchester United sẽ tìm cách khởi đầu nhanh chóng khi Premier League 2026 - 2027 bắt đầu với lịch thi đấu thuận lợi, nhằm tiếp tục đà hưng phấn mà họ đã tạo dựng được dưới thời Michael Carrick ở nửa sau mùa trước. Đội chủ sân Old Trafford sẽ khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 bằng trận đấu trên sân khách gặp đội bóng mới lên hạng Hull City.

MU đã kết thúc mùa giải trước một cách ấn tượng dưới thời Michael Carrick và hy vọng sẽ tiếp tục đà thắng lợi khi đối đầu với đội thắng vòng play-off Championship trong trận đấu diễn ra lúc 12 giờ 30 thứ Bảy, ngày 22-8 (giờ Anh). Mùa giải trước, Quỷ đỏ thành Manchester đứng thứ ba, xếp sau Arsenal và Manchester City, nhưng phong độ ấn tượng của họ sau Giáng sinh lại bị một số người nghi ngờ.

Lịch thi đấu thưa thớt và sự thay đổi HLV được cho là lý do giúp MU cải thiện kết quả. MU đã thua trận mở màn Premier League hai lần trong bốn mùa giải gần đây - trước Brighton năm 2022 và Arsenal mùa trước. Một khởi đầu nhanh chóng sẽ rất quan trọng nếu MU muốn tiếp tục đà thắng lợi đã tạo dựng được ở mùa trước. Do đó, MU có lý do hài lòng khi lịch thi đấu giúp họ đối đầu với 2 đội bóng yếu trong 2 trận đầu tiên là Hull và Ipswich.

Hiện tại, Manchester United chuẩn bị tiếp tục hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để cung cấp cho HLV Carrick những cầu thủ cần thiết để chiến đấu trên nhiều mặt trận, Manchester United đã tuyên bố mong muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League, chứ không chỉ là suất tham dự Champions League. Do đó, các cuộc đối đầu với Arsenal, Man City và có thể cả Liverpool đều sẽ rất quan trọng khi Manchester United đã đánh bại cả ba đội này ở mùa giải trước.

Lịch thi đấu của MU tại Premier League mùa 2026 - 2027 là rất thuận lợi. ẢNH: AMA

Trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra từ rất sớm, ở vòng 4 Premier League tại Old Trafford vào ngày 12-9, trong khi chuyến làm khách đến Elland Road để MU đối đầu với Leeds United là vào ngày 17-10 và đến Anfield để gặp Liverpool là vào ngày 21-11.

Dưới đây là lịch thi đấu đầy đủ của Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026 - 2027.

22/08/2026 - 12:30 - Hull City gặp Manchester United

29/08/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Ipswich Town

05/09/2026 - 15:00 - Everton gặp Manchester United

12/09/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Manchester City

19/09/2026 - 15:00 - Fulham gặp Manchester United

10/10/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Tottenham Hotspur

17/10/2026 - 15:00 - Leeds United gặp Manchester United

24/10/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Bournemouth

31/10/2026 - 15:00 - Chelsea gặp Manchester United

07/11/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Aston Villa

21/11/2026 - 15:00 - Liverpool gặp Manchester United

28/11/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Brentford

02/12/2026 - 20:00 - Newcastle United gặp Manchester United

05/12/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Coventry City

12/12/2026 - 15:00 - Crystal Palace gặp Manchester United

19/12/2026 - 15:00 - Arsenal gặp Manchester United

26/12/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Nottingham Forest

30/12/2026 - 20:00 - Manchester United gặp Sunderland

02/01/2027 - 15:00 - Brighton and Hove Albion gặp Manchester United

06/01/2027 - 20:00 - Manchester United gặp Newcastle United

16/01/2027 - 15:00 - Aston Villa gặp Manchester United

23/01/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Liverpool

30/01/2027 - 15:00 - Brentford gặp Manchester United

06/02/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Chelsea

10/02/2027 - 20:00 - Manchester United gặp Brighton and Hove Albion

20/02/2027 - 15:00 - Nottingham Forest gặp Manchester United

27/02/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Arsenal

03/03/2027 - 20:00 - Sunderland gặp Manchester United

13/03/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Everton

20/03/2027 - 15:00 - Manchester City gặp Manchester United

10/04/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Hull City

17/04/2027 - 15:00 - Ipswich Town gặp Manchester United

24/04/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Crystal Palace

01/05/2027 - 15:00 - Coventry City gặp Manchester United

08/05/2027 - 15:00 - Bournemouth gặp Manchester United

15/05/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Leeds United

23/05/2027 - 15:00 - Tottenham Hotspur gặp Manchester United

30/05/2027 - 16:00 - Manchester United gặp Fulham

* Giờ Anh