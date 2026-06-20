Lịch thi đấu như mơ của MU tại Premier League

Manchester United sẽ tìm cách khởi đầu nhanh chóng khi Premier League 2026 - 2027 bắt đầu với lịch thi đấu thuận lợi, nhằm tiếp tục đà hưng phấn mà họ đã tạo dựng được dưới thời Michael Carrick ở nửa sau mùa trước. Đội chủ sân Old Trafford sẽ khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 bằng trận đấu trên sân khách gặp đội bóng mới lên hạng Hull City.
MU đã kết thúc mùa giải trước một cách ấn tượng dưới thời Michael Carrick và hy vọng sẽ tiếp tục đà thắng lợi khi đối đầu với đội thắng vòng play-off Championship trong trận đấu diễn ra lúc 12 giờ 30 thứ Bảy, ngày 22-8 (giờ Anh). Mùa giải trước, Quỷ đỏ thành Manchester đứng thứ ba, xếp sau Arsenal và Manchester City, nhưng phong độ ấn tượng của họ sau Giáng sinh lại bị một số người nghi ngờ.
Lịch thi đấu thưa thớt và sự thay đổi HLV được cho là lý do giúp MU cải thiện kết quả. MU đã thua trận mở màn Premier League hai lần trong bốn mùa giải gần đây - trước Brighton năm 2022 và Arsenal mùa trước. Một khởi đầu nhanh chóng sẽ rất quan trọng nếu MU muốn tiếp tục đà thắng lợi đã tạo dựng được ở mùa trước. Do đó, MU có lý do hài lòng khi lịch thi đấu giúp họ đối đầu với 2 đội bóng yếu trong 2 trận đầu tiên là Hull và Ipswich.
Hiện tại, Manchester United chuẩn bị tiếp tục hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để cung cấp cho HLV Carrick những cầu thủ cần thiết để chiến đấu trên nhiều mặt trận, Manchester United đã tuyên bố mong muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League, chứ không chỉ là suất tham dự Champions League. Do đó, các cuộc đối đầu với Arsenal, Man City và có thể cả Liverpool đều sẽ rất quan trọng khi Manchester United đã đánh bại cả ba đội này ở mùa giải trước.
Trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra từ rất sớm, ở vòng 4 Premier League tại Old Trafford vào ngày 12-9, trong khi chuyến làm khách đến Elland Road để MU đối đầu với Leeds United là vào ngày 17-10 và đến Anfield để gặp Liverpool là vào ngày 21-11.
Dưới đây là lịch thi đấu đầy đủ của Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026 - 2027.
22/08/2026 - 12:30 - Hull City gặp Manchester United
29/08/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Ipswich Town
05/09/2026 - 15:00 - Everton gặp Manchester United
12/09/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Manchester City
19/09/2026 - 15:00 - Fulham gặp Manchester United
10/10/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Tottenham Hotspur
17/10/2026 - 15:00 - Leeds United gặp Manchester United
24/10/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Bournemouth
31/10/2026 - 15:00 - Chelsea gặp Manchester United
07/11/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Aston Villa
21/11/2026 - 15:00 - Liverpool gặp Manchester United
28/11/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Brentford
02/12/2026 - 20:00 - Newcastle United gặp Manchester United
05/12/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Coventry City
12/12/2026 - 15:00 - Crystal Palace gặp Manchester United
19/12/2026 - 15:00 - Arsenal gặp Manchester United
26/12/2026 - 15:00 - Manchester United gặp Nottingham Forest
30/12/2026 - 20:00 - Manchester United gặp Sunderland
02/01/2027 - 15:00 - Brighton and Hove Albion gặp Manchester United
06/01/2027 - 20:00 - Manchester United gặp Newcastle United
16/01/2027 - 15:00 - Aston Villa gặp Manchester United
23/01/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Liverpool
30/01/2027 - 15:00 - Brentford gặp Manchester United
06/02/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Chelsea
10/02/2027 - 20:00 - Manchester United gặp Brighton and Hove Albion
20/02/2027 - 15:00 - Nottingham Forest gặp Manchester United
27/02/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Arsenal
03/03/2027 - 20:00 - Sunderland gặp Manchester United
13/03/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Everton
20/03/2027 - 15:00 - Manchester City gặp Manchester United
10/04/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Hull City
17/04/2027 - 15:00 - Ipswich Town gặp Manchester United
24/04/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Crystal Palace
01/05/2027 - 15:00 - Coventry City gặp Manchester United
08/05/2027 - 15:00 - Bournemouth gặp Manchester United
15/05/2027 - 15:00 - Manchester United gặp Leeds United
23/05/2027 - 15:00 - Tottenham Hotspur gặp Manchester United
30/05/2027 - 16:00 - Manchester United gặp Fulham