Xác định đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 19/06/2026 12:02

Mặc dù chỉ mới thi đấu hai trận ở bảng A World Cup 2026, chủ nhà Mexico đã xuất sắc trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng tiếp theo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc tại sân vận động Estadio Akron, Zapopan, sáng thứ Sáu (19-6).

Bàn thắng duy nhất của Luis Romo vào lưới Hàn Quốc ở phút 50 đã giúp Mexico giành được trọn vẹn 6 điểm sau hai trận đấu. Hàn Quốc đang đứng thứ hai với ba điểm, trong khi Cộng hòa Séc và Nam Phi chỉ giành được một điểm sau hai trận đấu, bởi trước đó hai đội hòa nhau 1-1.

Trước trận đấu , có một màn trình diễn máy bay bay lượn trên không tại sân vận động Guadalajara đầy sôi động, nhưng trận đấu diễn ra khá chậm chạp với những cơ hội ghi bàn rất hiếm hoi trong hiệp đầu tiên.

Ngay đầu hiệp hai, Jesus Gallardo tung cú sút thấp vào góc lưới, và đội chủ nhà đã ăn mừng một phút sau đó khi Romo có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống sau pha phối hợp không ăn ý giữa Kim Seunggyu và Lee Gihyuk bên phía Hàn Quốc.

Kim đã phần nào chuộc lỗi cho vai trò của mình trong bàn thua bằng pha cản phá xuất sắc, từ chối bàn thắng của Raul Jimenez ở cự ly gần trong phút 75. Sau đó, thủ môn Mexico Raul Rangel đã thực hiện pha cứu thua kép khó tin từ cú sút của Cho Guesung và Yang Hyunjun ba phút trước khi trận đấu kết thúc, giữ vững chiến thắng 1-0 cho Mexico.

Với vị trí đầu bảng đã chắc chắn, đội bóng của Javier Aguirre sẽ gặp một đội xếp thứ ba từ một trong các bảng C, E, F, H hoặc I ở vòng 32 tại Thành phố Mexico vào ngày 30-6. Với chiến thắng này, Mexico đã giành được ba trận thắng liên tiếp tại World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Chủ nhà Mexico xuất sắc vào vòng 16 đội World Cup 2026. ẢNH: FIFA

"Trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi hiểu họ rất rõ. Họ gây áp lực rất lớn lên chúng tôi. Họ không cho chúng tôi bất kỳ khoảng trống nào, và chúng tôi cũng vậy. Cuối cùng, cảm giác như chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Đó không phải là một trận đấu hay, và đối thủ không cho phép chúng tôi làm được nhiều điều", HLV Javier Aguirre của tuyển Mexico chia sẻ,

Trong khi đó, HLV của Hong Myung-bo của đội tuyển Hàn Quốc cho biết, "Chúng tôi đã chơi đúng như kế hoạch. Cách chúng tôi để thủng lưới thật đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ giữ bình tĩnh và chơi theo lối chơi của chúng tôi. Trận đấu không tệ. Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh trong suốt trận đấu. Bây giờ chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Mexico đã chắc suất vào vòng 32 đội bảng A trước 1 vòng đấu, nơi đội chủ nhà sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc vào sáng thứ Năm (25-6). Kết quả các trận còn lại trong ngày 19-6, Thụy Sĩ thắng Bosnia 4-1, chủ nhà Canada thắng Qatar 6-0.