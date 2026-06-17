Messi lên tiếng sau khi làm rung chuyển lịch sử World Cup 17/06/2026 12:24

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại sống của bóng đá thế giới khi ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria tại World Cup 2026.

Trên sân Arrowhead ở Kansas City, siêu sao 39 tuổi lập cú hat trick đầu tiên trong sự nghiệp tại sân chơi lớn nhất hành tinh, qua đó san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup với 16 pha lập công.

Đây là kỳ World Cup thứ sáu mà Messi góp mặt, một thành tích vốn đã mang tính lịch sử. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Trước Algeria, anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và trở thành nhân tố quyết định mang về chiến thắng cho đội đương kim vô địch thế giới.

Sau trận đấu, Messi không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh cho biết việc được tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này bên gia đình, đồng đội và những người luôn đồng hành cùng mình là điều vô cùng ý nghĩa. Đội trưởng Argentina thừa nhận bản thân cảm thấy rất vui và tự hào với những gì đã đạt được.

Siêu sao của Argentina chưa có dấu hiệu dừng lại ở tuổi 39. Ảnh: EPA.

Bên cạnh dấu ấn cá nhân, Messi cũng dành nhiều lời khen cho tập thể Argentina. Theo anh, sức mạnh lớn nhất của đội bóng nằm ở sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của toàn đội. Chiến thắng trong trận mở màn được xem là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của đại diện Nam Mỹ.

Argentina hiện đang hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Với phong độ chói sáng của Messi cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, giấc mơ ấy đang trở nên thực tế hơn.