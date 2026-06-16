Chuyên gia đoán chính xác 3 đội đăng quang World Cup gần nhất chọn nhà vô địch 2026 16/06/2026 07:07

(PLO)- Chuyên gia dự đoán chính xác ba nhà vô địch World Cup gần đây nhất đưa ra lựa chọn cho năm 2026.

Sử dụng một thuật toán độc đáo, một nhà toán học người Đức đã dự đoán chính xác nhà vô địch của mỗi kỳ World Cup kể từ năm 2014. Ông vừa tiết lộ lựa chọn của mình cho giải đấu mùa hè năm nay tại Bắc Mỹ. Một nhà toán học người Đức đã đặt cược vào việc tuyển Hà Lan sẽ đăng quang mùa hè này.

Nhà toán học người Đức, Joachim Klement đã sử dụng thuật toán của mình để dự đoán chính xác ba đội tuyển gần nhất vô địch thế giới. Mọi chuyện bắt đầu khi ông đặt cược vào đội tuyển quốc gia Đức của mình giành chức vô địch World Cup năm 2014, và sau đó ông tiếp tục dự đoán đúng Pháp vô địch năm 2018 và Argentina bốn năm trước.

Mô hình của Klement tính đến một số yếu tố, bao gồm GDP bình quân đầu người của mỗi quốc gia. Ông làm vậy vì tin điều này ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng thể thao, quy mô dân số và vị trí của đội tuyển trong bảng xếp hạng thế giới của một quốc gia.

Hà Lan được dự đoán sẽ vô địch World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Dựa trên dữ liệu đó, ông Klement dự đoán và ủng hộ đội tuyển Hà Lan của HLV Ronald Koeman giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Hà Lan đã ba lần về nhì, gần đây nhất là vào năm 2010, và thành công lớn duy nhất của "cơn lốc màu da cam" tại một giải đấu lớn là vô địch Euro 88.

Klement dự đoán Hà Lan sẽ đánh bại Tây Ban Nha ở bán kết trước khi hạ gục Bồ Đào Nha trong trận chung kết World Cup 2026 tại New York. Ông cũng dự đoán Anh sẽ vào bán kết, nơi đội bóng của Thomas Tuchel sẽ để thua Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Hà Lan, đội xếp thứ tám trên bảng xếp hạng thế giới, nằm cùng bảng với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia tại World Cup 2026 và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá để đi tiếp. Đội tuyển Hà Lan chỉ thua một trong 17 trận gần nhất trong 90 phút thi đấu chính thức, mới nhất là hòa Nhật Bản 2-2.

Tuy nhiên, Joachim Klement từng thừa nhận dự đoán của ông không chính xác tuyệt đối, mà phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố may rủi. Joachim Klement nói: "Điều đó hoàn toàn phi lý. Nó giống như chơi xổ số vậy. Tôi luôn nói nếu ai đó đặt cược dựa trên dự đoán của tôi về đội sẽ trở thành nhà vô địch thế giới tiếp theo, thì họ không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Nó giống như tung đồng xu. Bạn có thể dự đoán đồng xu sẽ rơi mặt ngửa bốn lần liên tiếp thay vì mặt sấp, và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng điều đó không đảm bảo nó sẽ lặp lại vào lần sau".

Argentina của Lionel Messi đang là đương kim vô địch thế giới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Klement thú nhận khi chứng kiến ​​Đức vô địch World Cup năm 2014, đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết sau 2 hiệp phụ, ông đã rất sốc trước những khó khăn mà các quốc gia châu Âu gặp phải ở Nam Mỹ, nơi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở Brazil.

"Lần đầu tiên tôi kinh hoàng khi chứng kiến tuyển ​​Đức trở thành nhà vô địch thế giới tại Brazil, cũng bởi vì tất cả các chuyên gia đều chỉ ra chưa có đội bóng châu Âu nào từng vô địch World Cup ở Nam Mỹ", chuyên gia Joachim Klement nói.