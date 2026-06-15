MU nhận tin vui từ Amorim 15/06/2026 11:30

(PLO)- MU sẽ giảm mạnh khoản chi 16 triệu bảng Anh cho Ruben Amorim và các trợ lý nếu HLV người Bồ Đào Nha này nhận lời dẫn dắt AC Milan.

Ruben Amorim nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng của AC Milan, điều này có thể giúp MU tiết kiệm hàng triệu bảng Anh. MU có thể cắt giảm đáng kể khoản tiền bồi thường cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha nếu ông dẫn dắt gã khổng lồ bóng đá Ý.

Ruben Amorim, người bị Manchester United sa thải hồi tháng Giêng, hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng của AC Milan. Đội chủ sân Old Trafford phải trả một khoản bồi thường lớn lên tới 15,9 triệu bảng Anh sau khi sa thải Amorim, cùng với đội ngũ nhân viên của ông, bao gồm bốn trợ lý HLV.

Tuy nhiên, tờ MEN (Anh) đưa tin rằng số tiền mà MU đang trả cho Amorim sẽ giảm mạnh nếu ông được nhận vào làm việc tại đội chủ sân San Siro. Amorim đã trải qua quãng thời gian ác mộng ở Old Trafford và có tỷ lệ thắng thấp nhất (32%), tỷ lệ thủng lưới trung bình mỗi trận tệ nhất (1,53) và tỷ lệ giữ sạch lưới thấp nhất (15%) so với bất kỳ HLV nào của MU trong lịch sử.

Mặc dù vậy, AC Milan vẫn coi Amorim là ứng cử viên được ưu tiên khi họ tìm kiếm người thay thế Max Allegri. CLB khổng lồ của Ý đã cân nhắc Andoni Iraola trước khi ông nhận công việc ở Liverpool, trong khi cựu HLV của Crystal Palace, Oliver Glasner, cũng nằm trong danh sách ứng cử viên.

MU đã sa thải Amorim vào tháng giêng. ẢNH; MANCHESTER UNITED

Danh tiếng của Amorim không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi quãng thời gian không mấy đáng nhớ tạI MU. Trước đó, Amorim từng dẫn dắt Sporting Lisbon rất ấn tượng, điều này giúp ông nhiều đội bóng hàng đầu liên hệ. Tại Bồ Đào Nha, Amorim hai lần vô địch quốc gia và ba lần đoạt Cúp quốc gia Bồ Đào Nha, trong đó có một lần khi còn dẫn dắt Braga.

Nếu Manchester United có thể ngừng trả phí bồi thường cho Amorim, điều đó có thể giúp tăng thêm nguồn lực chuyển nhượng cho CLB, khi họ đang tìm kiếm một số tân binh. Hai tiền vệ nằm trong danh sách mua sắm của Manchester United và họ đang tiến gần đến việc chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta.

AC Milan đang tìm cách phục hồi sau kết thúc mùa giải Serie A tệ hại. HLV Allegri đã bị sa thải tháng trước sau khi không thể giúp đội bóng giành vé dự Champions League. AC Milan kết thúc ở vị trí thứ năm tại Serie A, và ban lãnh đạo CLB không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"Trong phần lớn mùa giải này, chúng tôi nằm trong hai vị trí dẫn đầu Serie A, với cơ hội cạnh tranh chức vô địch Scudetto là hoàn toàn khả thi", tuyên bố của AC Milan cho biết, "Giai đoạn cuối mùa giải hoàn toàn không phù hợp với phong độ đã thể hiện trước đó của AC Milan, và trận thua đáng thất vọng ở vòng đấu cuối cùng đã biến mùa giải thành một thất bại không thể chối cãi. Chúng tôi đã đến lúc cần thay đổi và tái tổ chức toàn diện các hoạt động bóng đá".