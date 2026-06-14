Arsenal lên lịch chiêu mộ ngôi sao 18 tuổi giá 60 triệu bảng 14/06/2026 10:38

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Arsenal đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Ayyoub Bouaddi của Lille, với việc Pháo thủ đang xem xét mức giá tiềm năng 60 triệu bảng Anh cho cầu thủ 18 tuổi này. Hiện tại, "Pháo thủ" thành London đang chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh sắp tới, nhưng trước tiên họ phải đối mặt với sự khó lường mà kỳ chuyển nhượng mùa hè luôn mang lại.

Đội hình của HLV Mikel Arteta được đồn đoán sẽ có thêm những tân binh tiềm năng tại Emirates, khi họ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Premier League mùa giải tới. Tương lai của Bouaddi là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong một thời gian dài, và những báo cáo mới nhất cho rằng Arsenal đang nhắm đến tiền vệ 18 tuổi này.

Theo Sky Sports (Anh), Arsenal đã thể hiện sự quan tâm đến Bouaddi và âm thầm thăm dò khả năng chiêu mộ cầu thủ trẻ 18 tuổi trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain cũng đang cạnh tranh để có được chữ ký của Bouaddi, và tiền vệ này được cho là muốn chuyển đến nhà vô địch Champions League.

Bouaddi là mục tiêu chuyển nhượng của nhà vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bản báo cáo cũng cho biết thêm Arsenal vẫn tự tin có thể cạnh tranh với PSG trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Bouaddi, trong khi Lille định giá cầu thủ này vào khoảng 70 triệu euro (60 triệu bảng Anh). "Pháo thủ" dự kiến ​​sẽ tiếp tục đàm phán để chiêu mộ Bouaddi sau World Cup 2026.

Arsenal có mối quan hệ tốt với chủ tịch Lille, Olivier Letang, điều này có thể mang lại cho CLB phía bắc London một lợi thế quan trọng trong bất kỳ thương vụ tiềm năng nào nhằm chiêu mộ Bouaddi. Vẫn còn phải chờ xem Arsenal sẽ hoàn tất những bản hợp đồng nào trong mùa hè, khi một số cầu thủ đã nằm trong tầm ngắm của Pháo thủ.

Báo cáo cũng cho thấy tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle vẫn là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal. Hàng công Arsenal dường như là khu vực thu hút nhiều đồn đoán chuyển nhượng nhất cho đến nay, với Eli Junior Kroupi của Bournemouth và tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa đều được nhắc đến như những ứng cử viên tiềm năng cho đội chủ sân Emirates.

Arteta sẽ có sự nâng cấp đội hình đáng kể vào mùa hè này. ẢNH: PA WIRE

Các báo cáo mới xuất hiện vào thứ Sáu cho thấy Christos Tzolis của Club Brugge đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal. Cầu thủ quốc tế người Hy Lạp gây ấn tượng trong thời gian thi đấu tại Bỉ, ghi được 43 bàn thắng trên mọi đấu trường, đồng thời cũng lập công 23 lần trong mùa giải duy nhất khoác áo Fortuna Dusseldorf. Tuy nhiên, tờ Athletic (Anh) đưa tin bất kỳ nỗ lực nào để chiêu mộ Tzolis cũng sẽ không cản trở tham vọng của Arsenal trong việc ký hợp đồng với Rogers từ Aston Villa.