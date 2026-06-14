Ông chủ của MU chịu tổn thất lớn 14/06/2026 11:29

Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của MU, hy vọng sẽ hoàn tất việc bán CLB Nice của Pháp, nhưng bất chấp những tiến triển trong đàm phán, thương vụ này hiện đã đổ vỡ. Tỉ phú người Anh, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe đã có một ngày đáng quên sau khi chứng kiến ​​hai thương vụ tiềm năng đổ bể.

Sir Jim Ratcliffe là đồng sở hữu của Manchester United cũng là cổ đông chính của CLB Nice của Pháp. Tỉ phú người Anh này hy vọng thỏa thuận sẽ kết thúc trong thuận lợi khi các cuộc đàm phán mua lại đang tiến triển.

Được biết, một tập đoàn của Mỹ đã rất quan tâm đến việc mua lại CLB Nice do Ratcliffe sở hữu, đội bóng đã trụ hạng Ligue 1 thành công vào ngày cuối cùng của mùa giải. Ratcliffe và INEOS đã đặt ra hạn chót là ngày 15-6 để hoàn tất thương vụ, nhưng Nice Matin, thông qua Get Football News France, đưa tin thương vụ này hiện đã hoàn toàn đổ bể.

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe chưa thể bán được CLB Nice. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Các nhà đầu tư đã đến thăm sân tập của Nice, nhưng vào phút cuối lại không thể đảm bảo được sự tài chính và sự ổn định cần thiết về mặt thể thao để mua lại CLB của Pháp này. Ratcliffe đã mua lại Nice thông qua INEOS vào năm 2019 và bắt đầu ít quan tâm đến đội bóng hơn kể từ khi ông đầu tư hơn 1 tỉ bảng Anh mua gần 30% cổ phần của MU vào cuối năm 2023 để trở thành đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ".

Ông trùm hóa dầu thậm chí còn nói ông không hài lòng với trình độ bóng đá hiện tại của Nice, trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng thất vọng về hướng đi của đội bóng Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times năm ngoái, Ratcliffe thừa nhận: "Tôi không đặc biệt thích đi xem Nice thi đấu vì họ có một số cầu thủ giỏi, nhưng trình độ bóng đá không đủ cao để khiến tôi cảm thấy hứng thú".

Ông Ratcliffe đã giảm mạnh giá bán để tạo điều kiện thuận lợi cho thương vụ, nhưng hiện tại dường như khả năng Nice vẫn thuộc quyền kiểm soát của INEOS vào đầu mùa giải 2026 - 2027 ngày càng cao. Và trên sân cỏ, Nice cũng cần phải có những thay đổi sau một mùa giải thảm hại suýt chút nữa khiến họ xuống hạng khỏi Ligue 1.

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe muốn bổ nhiệm Rosenior cho Nice. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu HLV của Leicester City và Southampton, Claude Puel, đã dẫn dắt Nice tạm quyền mùa giải trước, nhưng nhiều khả năng ông sẽ không được bổ nhiệm chính thức. Tờ L'Equipe (Anh) đưa tin Nice đã liên hệ với HLV Liam Rosenior, nhằm thuyết phục ông trở lại bóng đá Pháp sau quãng thời gian khó khăn tại Chelsea.

Rosenior đã tạo dựng danh tiếng của mình ở nước Anh khi dẫn dắt Strasbourg, trước khi gia nhập Chelsea vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, ông chỉ trụ được bốn tháng tại Stamford Bridge và hiện đang muốn tạm nghỉ hoàn toàn.

Trong khi đó, tin vui dành cho Ratcliffe là kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của MU đang tiến triển tốt đẹp sau khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Cầu thủ người Brazil sẽ gia nhập đội của HLV Michael Carrick sau World Cup 2026.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng chi tiền một lần nữa khi cuộc đua giành Mateus Fernandes đang ngày càng gay cấn. MU xác định ngôi sao của West Ham là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu và con đường chiêu mộ anh đã được dọn sạch khi Arsenal ngần ngại trước mức định giá 80 triệu bảng Anh của anh.