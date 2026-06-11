Son Heung-min tuyên bố gây sốc trước giờ ra quân của Hàn Quốc 11/06/2026 14:14

(PLO)- Đội trưởng Son Heung-min khẳng định đội tuyển Hàn Quốc đang rất nóng lòng ra quân gặp Cộng hòa Czech trận mở màn World Cup 2026 và muốn lên ngôi vô địch.

Ngôi sao 33 tuổi Son Heung-min tiết lộ anh phải liên tục giúp các đồng đội giữ sự bình tĩnh vì tất cả đều quá háo hức trước thời khắc bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu tại Guadalajara, Son cho biết anh có thể cảm nhận rõ sự quyết tâm của toàn đội qua từng ánh mắt. Theo chân sút kỳ cựu này, tinh thần đoàn kết và khát khao chiến đấu đang lan tỏa mạnh mẽ trong phòng thay đồ của Hàn Quốc.

Ngôi sao từng làm nên tên tuổi tại Tottenham tin rằng những nỗ lực suốt thời gian qua sẽ được đền đáp bằng màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu năm nay. Son nhấn mạnh World Cup luôn mang ý nghĩa đặc biệt với bất kỳ cầu thủ nào, bởi đây là sân khấu mà mọi người đều muốn cống hiến tất cả những gì mình có.

Ngôi sao người Hàn Quốc cùng đồng đội không ngại bất kỳ đối thủ nào ở World Cup 2026. Ảnh: EPA.

“Đây là giải đấu mà một cầu thủ sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, Son chia sẻ.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ tư Son góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau một mùa giải không thực sự thành công cùng Los Angeles FC, nơi anh chỉ ghi được hai bàn thắng, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của thủ quân tuyển Hàn Quốc.

Chân sút đang chơi bóng tại Mỹ là đầu tàu của làng bóng xứ Kim chi. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Son Heung-min không muốn nói về viễn cảnh chia tay. Anh khẳng định cảm xúc của mình vẫn nguyên vẹn như lần đầu dự World Cup cách đây hơn một thập kỷ. Mỗi khi bước vào giải đấu này, anh đều cảm thấy hào hứng như một đứa trẻ được sống trong giấc mơ bóng đá.

Hàn Quốc sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán Cộng hòa Czech trước khi lần lượt gặp chủ nhà Mexico vào ngày 18-6 và Nam Phi vào ngày 24-6. Với tinh thần đang lên rất cao cùng sự dẫn dắt của Son Heung-min, đại diện châu Á kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn đáng nhớ tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.