Cả thế giới thót tim vì Eriksen gục ngã, tiền vệ Đan Mạch tỉnh dậy lên tiếng 09/06/2026 11:22

(PLO)- Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới cuối cùng cũng có thể thở phào khi Christian Eriksen xác nhận anh đã an toàn và đang hồi phục tích cực sau sự cố sức khỏe khiến sân cỏ châu Âu một phen bàng hoàng.

Chỉ một ngày sau khoảnh khắc bất ngờ ôm ngực rồi đổ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine, tiền vệ Eriksen 34 tuổi đã gửi đi thông điệp cập nhật tình hình của bản thân. Sự việc lập tức làm dấy lên ký ức đau buồn về biến cố ngừng tim mà Eriksen từng trải qua tại Euro 2020, thời điểm anh suýt mất mạng ngay trên sân đấu trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả.

Tuy nhiên, ngôi sao của tuyển Đan Mạch khẳng định lần này mọi chuyện hoàn toàn khác. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Eriksen cho biết anh đã trở về nhà và đang ở bên những người thân yêu nhất.

“Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn ổn và hiện đang ở cùng gia đình. Cú sốc điện từ thiết bị khử rung tim cấy ghép đã ảnh hưởng khá nhiều đến tôi và người thân, nhưng tình huống lần này không giống những gì xảy ra năm 2021”, Eriksen chia sẻ.

Đồng nghiệp bảo vệ Eriksen khi anh gục ngã trên sân trong trận đấu với Ukraine. Ảnh: EPA.

Theo các báo cáo y tế, chính thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) đã hoạt động đúng chức năng và kịp thời bảo vệ Eriksen khi phát hiện dấu hiệu rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc ngay trên sân, cựu cầu thủ Manchester United vẫn tỉnh táo và có thể tự di chuyển trước khi được đưa tới bệnh viện để theo dõi thêm.

Anh cũng dành những lời tri ân đặc biệt cho các bác sĩ và nhân viên y tế đã đồng hành cùng anh trong suốt nhiều năm qua. Tiền vệ sinh năm 1992 thừa nhận chính sự tận tâm và chuyên môn của họ đã góp phần giúp anh vượt qua thời khắc khó khăn một lần nữa.

Ngôi sao người Đan Mạch vượt qua cơn hiểm nghèo. Ảnh: EPA.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá không còn là ưu tiên hàng đầu đối với Eriksen. Anh cho biết mục tiêu lớn nhất là phục hồi hoàn toàn thể trạng, tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình và dành nhiều thời gian chơi đùa cùng các con trước khi nghĩ đến chuyện trở lại sân cỏ.

Thông tin tích cực từ Eriksen nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khắp nơi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng nhiều ngôi sao bóng đá như Lautaro Martinez, Luke Shaw và Harry Maguire đã gửi lời động viên tới tiền vệ kỳ cựu. Sau tất cả, điều người hâm mộ mong muốn nhất lúc này đơn giản chỉ là được thấy ngôi sao Đan Mạch khỏe mạnh và mỉm cười bên gia đình.