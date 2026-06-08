Tình bạn thân thiết giữa Pep Guardiola và nữ bình luận viên xinh đẹp 08/06/2026 07:39

(PLO)- Tình bạn thân thiết giữa Pep Guardiola và nữ bình luận viên truyền hình xinh đẹp Natalie Pike được hé lộ khi cả hai cùng chia sẻ những cuộc phỏng vấn về Man City.

Nữ bình luận viên Natalie Pike đã giúp người hâm mộ Manchester City nói lời tạm biệt với vị HLV huyền thoại của họ - sau đó chia sẻ một thông điệp với ông ấy: "Tôi yêu anh, Pep Guardiola". Cả hai đã trở thành bạn thân sau khi thường xuyên trò chuyện trên kênh truyền hình của Manchester City.

Natalie, cựu người mẫu của tạp chí FHM, đã thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của Pep Guardiola trên sân Etihad vào ngày 24-5 và được chụp ảnh cùng ông vào ngày hôm sau tại bữa tiệc chia tay của ông ở nhà thi đấu Co-op Live.

Sau đó, Natalie - người cũng làm việc cho talkSPORT, DAZN và Race Day TV - đã đăng một video lên Instagram của mình, cho thấy cô và Pep Guardiola đang ôm hôn nhau ăn mừng. Trong một tin nhắn trên Instagram đề cập trong một giải đấu bóng đá ảo, cô ấy viết: “Tôi yêu anh, Pep… Nhưng tôi và bóng đá ảo sẽ mãi mãi bên nhau".

"Tôi yêu anh, Pep", chuyên gia bình luận Natalie Pike nói lời tạm biệt với huấn luyện viên của Man City. Ảnh: Instagram

Natalie, 43 tuổi và Pep, 55 tuổi - người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn với Cristina Serra sau hơn 30 năm chung sống - đã nhiều lần được chụp ảnh cùng nhau và đăng tải trên mạng xã hội. Một nguồn tin từ Man City cho biết: “Natalie đảm nhiệm toàn bộ phần dẫn chương trình và thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các cầu thủ và HLV. Từ đó, họ đã trở thành bạn bè".

Natalie, một cổ động viên trung thành của Man City, gia nhập đội ngũ bình luận viên của CLB vào năm 2011 và là một gương mặt quen thuộc trong những ngày diễn ra trận đấu tại sân vận động Etihad. Cô đã phỏng vấn rất nhiều cầu thủ, huyền thoại của Man City và những người hâm mộ nổi tiếng, cũng như Pep Guardiola, người cha của ba đứa con và đã ly thân với Cristina 53 tuổi vào năm 2024.

Trước một sân vận động chật kín khán giả sau trận đấu sân nhà cuối cùng của Man City trong mùa giải cách đây hai tuần, Natalie xúc động nói với Pep: “Những gì ông đã làm cho CLB bóng đá của chúng tôi là vô giá. Manchester xanh là nhờ ông, Pep".

Mới tuần trước, Natalie đăng một video ngắn quay cảnh mình xoay tròn vui vẻ trên huy hiệu của CLB Man City, kèm theo chú thích: "Cảm giác thật tuyệt khi đã dành 10 làm việc với người quản lý vĩ đại nhất mọi thời đại!".

Vài ngày sau khi Pep Guardiola tuyên bố rời Manchester City, Natalie đã nói với người đồng dẫn chương trình Chris Sutton trên Radio 5 Live: "Ôi Chris, tôi không biết làm sao để không khóc vì Pep". Sau đó trong chương trình, khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề ai là HLV giỏi nhất mọi thời đại, Natalie khẳng định: "Với tôi, rõ ràng Pep Guardiola là HLV bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại".

Natalie đã đăng một video lên Instagram của mình, ghi lại cảnh cô và Pep ôm hôn nhau ăn mừng trên sân khấu. Ảnh: Instagram

Trong một cuộc thảo luận về lý do chiến lược gia người Tây Ban Nha rời khỏi Man City - đội bóng đang phải đối mặt với các cáo buộc sai phạm tài chính từ Premier League - Sutton đã hỏi Natalie liệu Pep có nhắn tin cho cô để giải thích hay không.

Natalie nói: “Đúng vậy Chris, Pep Guardiola đã nói thẳng với tôi. Pep đi bây giờ vì anh ấy tin rằng đã đến lúc rồi. Tôi nghĩ câu mà anh ấy thường nói với tôi là, "Đã đến lúc mở cửa sổ và để không khí trong lành tràn vào CLB rồi". Tôi thực sự không tin những người đang tìm kiếm thuyết âm mưu ở đây hoặc những người thực sự nghĩ rằng Pep đang bỏ trốn. 10 năm rồi, 10 năm đáng kinh ngạc, và đã đến lúc anh ấy cần nghỉ ngơi".

Natalie cho biết cuộc phỏng vấn cuối mùa giải với Pep Guardiola là "khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi". Cô nói thêm rằng Pep có "khiếu hài hước tuyệt vời" và là một người hâm mộ của Coldplay. Natalie, người gốc Scotland, đã đồng dẫn chương trình ba cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League của Man City và cũng tham dự bữa tiệc Giáng sinh của CLB.

Natalie sẽ làm việc tại World Cup 2026 với vai trò người dẫn chương trình podcast khu vực dành cho người hâm mộ của Scotland House ở Boston. Cô chia sẻ với người hâm mộ: “Được trải nghiệm một kỳ World Cup của FIFA giữa vòng vây của người hâm mộ Scotland cùng với đội tuyển quốc gia Scotland (@scotlandnationalteam) sẽ là một kỷ niệm khó quên".

Natalie, người sống ở Cheshire, đã được tạp chí FHM bình chọn là "Người đẹp của năm" năm 2004 và từng là người dẫn chương trình trên truyền hình The Price is Right. Cô đã chia tay chồng Jamie trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và công khai bày tỏ đau lòng về cuộc hôn nhân đỗ vỡ.

Nalalie phỏng vấn Pep Guardiola. ẢNH: Instagram

Natalie chia sẻ với tạp chí Brood: “Tôi chưa từng trải qua cảm giác cô đơn hay buồn bã nào như thế. Tôi nghĩ, đối với bất kỳ ai đang trải qua ly hôn, họ sẽ vây quanh mình bằng bạn bè và gia đình, đi chơi, uống rượu say sưa và làm những việc để quên đi chuyện đó. Nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì trong số đó vì lúc đó đang trong thời gian phong tỏa. Tôi đã rơi xuống đáy vực, thực sự là đáy vực đúng nghĩa".

Trong khi đó, Pep Guardiola đã giành được 20 danh hiệu lớn trong suốt 10 năm dẫn dắt Man City. Vị HLV huyền thoại hiện đã trở về quê hương Barcelona và dự định tạm nghỉ công việc để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, Pep không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Man City. Được biết, ông đã ký hợp đồng trở thành đại sứ toàn cầu cho City Football Group, đóng vai trò cố vấn kỹ thuật cấp cao cho mạng lưới rộng lớn các CLB trên toàn thế giới của tập đoàn này.