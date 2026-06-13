Những điều thú vị từ vòng bảng World Cup 13/06/2026 10:39

Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA World Cup sẽ có 12 bảng đấu. Giai đoạn vòng bảng thường tạo tiền đề cho những gì diễn ra sau đó, đồng thời cũng tạo ra không ít điều thú vị.

FIFA World Cup 2026 đang tạo ra sự phấn khích rất lớn, phần lớn là nhờ thể thức đột phá. Kỷ lục 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng với tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sẽ tiến vào vòng 32 đội lần đầu tiên được tổ chức.

Vòng bảng khu vực Bắc Mỹ lần này sẽ tiếp tục truyền thống lâu đời về những vòng đấu mở màn đầy kịch tính. Ngoại trừ các kỳ World Cup năm 1934 và 1938, mọi kỳ World Cup đều bắt đầu bằng vòng bảng. Dưới đây, chúng ta cùng điểm lại một số câu chuyện nổi bật nhất từ ​​20 vòng đấu bảng World Cup trước đây.

Tuyển Brazil là ông vua của vòng bảng World Cup. ẢNH: FIFA

Nhà vô địch thường đứng đầu bảng

Trong số 20 kỳ World Cup có vòng bảng, nhà vô địch chung cuộc đã đứng đầu bảng 16 lần. Chỉ có Tây Đức năm 1954 và 1974, Argentina năm 1978 và Ý năm 1982 là những đội giành được cúp vô địch sau khi không đứng đầu bảng.

Các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay nên đứng đầu bảng đấu của mình: kể từ năm 1986 – một chuỗi kéo dài mười kỳ liên tiếp – mọi nhà vô địch thế giới đều đứng đầu bảng đấu của họ.

Để vào chung kết, việc đứng đầu bảng thường là một lợi thế. Trong số 14 đội vào chung kết World Cup gần đây nhất, chỉ có Pháp năm 2006 là không đứng đầu bảng. Sau trận hòa với Thụy Sĩ và Hàn Quốc trước khi đánh bại Togo, đội bóng của HLV Raymond Domenech phải chấp nhận vị trí thứ hai sau Thụy Sĩ. Điều đó không ngăn cản Les Bleus lọt vào trận chung kết ở Berlin (Đức), nơi họ bị Ý đánh bại trên loạt sút luân lưu mà huyền thoại Zidane nhận thẻ đỏ.

Bốn đội bằng điểm nhau: Trường hợp đặc biệt trong lịch sử

Trong gần 100 năm lịch sử World Cup, chỉ có một bảng đấu mà cả bốn đội đều bằng điểm nhau. Điều đó đã xảy ra ở bảng E tại World Cup 1994 ở Mỹ, nơi Mexico, Cộng hòa Ireland, Ý và Na Uy đều kết thúc với 4 điểm.

Điều khiến mọi chuyện trở nên kịch tính hơn nữa là cả bốn đội đều kết thúc với hiệu số bàn thắng bại bằng nhau (hiệu số 0). Na Uy là đội không may mắn bị loại vì số bàn thắng ghi được ít hơn. Mexico và Ireland giành hai vị trí đầu bảng, trong khi Ý tiến vào vòng tiếp theo với tư cách là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trước khi làm nên lịch sử.

Trước năm 2026, Mexico 1986, Ý 1990 và Mỹ 1994 là những kỳ World Cup có suất vé vớt vượt qua vòng bảng dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Trong 75% trường hợp, các đội tiến vào vòng tiếp theo theo cách này đều bị loại ở vòng sau. Những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là Bỉ, đội hạng tư World Cup năm 1986, và đặc biệt là Argentina và Ý, những đội đã lọt vào chung kết năm 1990 và 1994 sau khi đứng thứ ba ở bảng đấu của mình. Chưa có đội nào từng nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá danh giá nhất hành tinh sau khi không nằm trong top hai đội dẫn đầu bảng. Liệu điều đó có thể thay đổi trong năm nay?

Brazil – Ông vua không thể tranh cãi của vòng bảng

Khi nói đến vòng bảng World Cup, có Brazil và sau đó là… tất cả các đội còn lại. Selecao nắm giữ kỷ lục về số lần đứng đầu bảng nhiều nhất, với 15 lần. Đức đứng thứ hai với 12 lần đầu bảng, xếp trên Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha với 6 lần mỗi đội.

Brazil cũng nắm giữ kỷ lục về số lần liên tiếp dẫn đầu vòng bảng nhiều nhất, khi đứng đầu bảng đấu của mình trong cả 11 kỳ World Cup gần đây nhất, chuỗi thành tích bắt đầu từ năm 1982.

Năm nay, Morocco rất muốn chấm dứt chuỗi đứng đầu vòng bảng liên tiếp của Brazil tại bảng C. Xuất sắc kết thúc ở vị trí thứ tư chung cuộc tại World Cup 2022, "Những chú sư tử Atlas" là đội bóng châu Phi duy nhất từng đứng đầu bảng đấu World Cup mà không thua trận nào. Đáng chú ý, Morocco đã đạt được thành tích đó hai lần: lần đầu vào năm 1986 và lần thứ hai vào năm 2022.

Senegal cũng vượt qua vòng bảng mà không thua trận nào vào năm 2002, nhưng chỉ xếp thứ hai ở bảng A sau Đan Mạch. Tương tự, Cameroon cũng hoàn thành chiến dịch vòng bảng mà không thua trận nào vào năm 1982, nhưng ba trận hòa vẫn không đủ để đảm bảo một vị trí trong top hai. Cameroon và Nigeria cũng từng đứng đầu bảng đấu tại World Cup, nhưng cả hai đều không thể làm được điều đó mà vẫn bất bại.

Ý vô địch mà không cần thắng trận nào ở bảng

Ý, đội tuyển vắng mặt tại World Cup 2026, lại là trung tâm của một câu chuyện đáng chú ý khác. Tại Tây Ban Nha 1982, họ đã chinh phục thế giới bằng cách đánh bại Tây Đức 3-1 trong trận chung kết ở Madrid. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước đó, Ý suýt bị loại sau khi hòa cả ba trận đấu vòng bảng. Dù vậy, ba trận hòa đó vẫn đủ để đảm bảo vị trí thứ hai trong bảng và giúp họ tiếp tục hành trình.

Năm 1970, Ý đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu gồm Uruguay, Thụy Điển và Israel dù chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất, đó là chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển. Hai trận hòa không bàn thắng đã đủ để đưa Azzurri vào đến trận chung kết, nơi họ cuối cùng bị Brazil của Pele đánh bại với tỷ số 4-1.

Ngược lại, Hungary ghi được 12 bàn thắng ở vòng bảng tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha nhưng chỉ giành được vị trí thứ ba, đồng nghĩa với việc bị loại. Bất chấp thất bại năm 1982, Hungary vẫn giữ kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất ở vòng bảng.

Tại World Cup 1954 ở Thụy Sĩ, trong thể thức mỗi đội chỉ thi đấu hai trận, "Những người Hungary huyền diệu" đã ghi được 17 bàn thắng nhờ những chiến thắng vang dội trước Hàn Quốc (9-0) và nhà vô địch cuối cùng là Tây Đức (8-3).

Những màn trình diễn mãn nhãn tiếp theo trong lịch sử vòng bảng thuộc về Hungary năm 1982 và Ba Lan năm 1974 với 12 bàn thắng, Pháp năm 1958, Brazil năm 2002 và Đức năm 2002 với 11 bàn thắng.

Liệu World Cup 2026 sẽ có trận chung kết giữa hai đội đều thắng cả ba trận vòng bảng trong các bảng đấu bốn đội? Trong 20 kỳ World Cup trước đó, trận chung kết chưa từng có cuộc đối đầu giữa hai đội thắng cả ba trận vòng bảng. Có lẽ đó là bằng chứng cho thấy tại World Cup 2026, khởi đầu thuận lợi không phải lúc nào cũng là điều có thể hoàn toàn dựa vào.