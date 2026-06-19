Iran dọa kiện FIFA vì bị hạn chế di chuyển ở World Cup 2026 19/06/2026 13:55

(PLO)- Đội tuyển Iran đang cân nhắc đưa vụ việc lên FIFA sau khi cho rằng họ tiếp tục phải đối mặt với những quy định di chuyển gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị tại World Cup 2026.

Theo người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Iran, đội tuyển đã gửi kế hoạch sinh hoạt và lịch trình chuẩn bị từ rất sớm trước World Cup 2026. Tuy nhiên, một số yêu cầu quan trọng của đội ngũ huấn luyện vẫn không được chấp thuận, khiến quá trình chuẩn bị cho các trận đấu gặp nhiều trở ngại.

Tranh cãi mới nhất liên quan đến chuyến làm khách trước đội tuyển Bỉ ở Los Angeles vào cuối tuần qua. Hiện Iran đang đặt đại bản doanh tại thành phố Tijuana của Mexico và mong muốn được di chuyển sang Mỹ trước trận đấu hai ngày để các cầu thủ có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu.

Phía Iran cho biết họ đã trình bày rõ những lý do chuyên môn đằng sau đề xuất này. Ban huấn luyện muốn toàn đội có đủ thời gian nghỉ ngơi, làm quen với môi trường thi đấu, hoàn thành buổi tập cuối cùng và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu diễn ra vào buổi trưa tại Los Angeles.

Đội tuyển Iran than phiền vì bị gây khó khăn trong di chuyển. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, yêu cầu trên đã bị từ chối. Người phát ngôn của liên đoàn khẳng định đây không phải lần đầu tiên đội tuyển Iran gặp phải những hạn chế tương tự trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Sự việc khiến Liên đoàn bóng đá Iran tỏ ra không hài lòng và đang xem xét gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Trong bối cảnh cuộc đua giành vé vào vòng knock out đang diễn ra căng thẳng, Iran cho rằng những rào cản về di chuyển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị và khả năng cạnh tranh của đội tuyển tại giải đấu.