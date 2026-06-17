Amorim muốn giải cứu Ugarte, MU hét giá 17/06/2026 11:29

MU vẫn muốn thu hồi một phần đáng kể trong số 42 triệu bảng Anh mà họ đã trả cho Paris Saint-Germain để chiêu mộ Manuel Ugarte trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024. Bây giờ, AC Milan đang cân nhắc việc giải cứu tiền vệ người Uruguay khỏi cơn ác mộng tại Old Trafford.

Manchester United đang rất muốn bán Ugarte cho người trả giá cao nhất trong mùa hè này. Và gã khổng lồ bóng đá Ý, AC Milan, đang cân nhắc một thỏa thuận để tái hợp tiền vệ người Uruguay với HLV Ruben Amorim. Kể từ khi gia nhập MU, Ugarte không thể tạo được dấu ấn nào tại đội bóng khổng lồ nước Anh.

Ugarte chỉ đá chính 30 trận ở Premier League trong hai mùa giải và chủ yếu chỉ ngồi dự bị trong đội hình MU khi Kobbie Mainoo giành lại vị trí đá chính trong nửa sau mùa giải trước. Và HLV Michael Carrick đã nói với Ugarte rằng anh không nằm trong kế hoạch dài hạn của ông tại Old Trafford.

Amorim muốn tái hợp với Ugarte tại AC Milan. ẢNH: Press Association

Manchester United đã chiêu mộ tiền vệ người Brazil Ederson từ Atalanta và sắp sửa đưa ra lời đề nghị cho Mateus Fernandes của West Ham. Ugarte biết anh không còn tương lai ở Old Trafford và đã chỉ thị cho người đại diện của mình, Jorge Mendes, tìm cho anh một CLB mới. Hiện Mendes đã bắt đầu đàm phán với AC Milan về một thỏa thuận tiềm năng.

Cựu HLV của MU là Ruben Amorim, người vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới của AC Milan, từng làm việc với Ugarte trong thời gian thành công của ông tại Sporting, và sau đó là quãng thời gian tồi tệ tại MU. Nhiều người đã đặt kỳ vọng vào Ugarte - đặc biệt là sau khi Amorim đến MU - nhưng Ugarte đã không bao giờ chứng minh được giá trị của mình so với mức phí chuyển nhượng. Hai tháng trước khi bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của Manchester United, Amorim thừa nhận ông đã làm việc chặt chẽ với Ugarte để giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao.

HLV Ruben Amorim chia sẻ, "Bạn có thể cảm nhận được rất nhiều cầu thủ giỏi đến đây, và đôi khi họ gặp khó khăn. Manuel Ugarte đang gặp khó khăn lúc này nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng giúp đỡ cậu ấy, giúp Ugarte cảm thấy như tôi đã từng cảm thấy khi cậu ấy còn là cầu thủ của Sporting. Nhưng đó là một thế giới khác. Manuel Ugarte cần thích nghi và cần phải tiến bộ, đặc biệt là trong quá trình tập luyện".

Ugarte đang cùng tuyển Uruguay tham dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Manchester United muốn thu hồi một phần lớn số tiền họ đã mua Manuel Ugarte và đang hét giá khoảng 30 triệu bảng Anh để bán tiền vệ người Uruguay. Giám đốc điều hành của AC Milan, Giorgio Furlani, không muốn đáp ứng mức giá này, nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo vẫn được lên kế hoạch với hy vọng đạt được thỏa thuận.

Nếu Manuel Ugarte có một kỳ World Cup 2026 thành công cùng tuyển Uruguay, nó sẽ giúp ích cho Manchester United, bởi khi đó giá chuyển nhượng của Ugarte sẽ tăng. Ugarte đã đá chính trong trận mở màn mà Uruguay hòa Saudi Arabia 1-1. Uruguay sẽ đối đầu với Cape Verde vào Chủ nhật tới, trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận gặp Tây Ban Nha vào ngày 27-6.