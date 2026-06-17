Pogba dự đoán về việc MU vô địch Premier League 17/06/2026 07:09

Michael Carrick đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU vào mùa hè sau khi gây ấn tượng trong vai trò HLV tạm quyền. Bây giờ, cựu đồng đội của Carrick tại MU là Paul Pogba tin HLV người Anh có thể dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester đến chức vô địch Premier League.

Paul Pogba tin Manchester United sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League dưới thời Michael Carrick. Cựu tiền vệ của Manchester United đã gây ấn tượng trong vai trò HLV tạm quyền mùa trước khi dẫn dắt "quỷ đỏ" trở lại Champions League.

Do đó, Carrick đã được giao vai trò này một cách chính thức. MU đang quyết tâm hỗ trợ Carrick trên thị trường chuyển nhượng, với những động thái hướng đến Ederson, cũng như một tiền vệ trung tâm khác, đang được tiến hành. Và Pogba tin những bản hợp đồng đó có thể giúp MU chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài 13 năm.

Pogba (phải) tin Carrick (trái) sẽ dẫn dắt Manchester United vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi được talkSPORT hỏi liệu MU có thể giành được ngôi vương Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick hay không, cầu thủ người Pháp Paul Pogba trả lời: “Có. Tôi nghĩ Manchester United sẽ vô địch trong những năm tới, họ sẽ trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Nếu Arsenal có thể vô địch thì Manchester United chắc chắn cũng sẽ vô địch. Đây là một tuyên bố lớn. Không có ý thiếu tôn trọng, nhưng tôi tin họ sẽ làm được. Trong vòng năm năm tới, họ sẽ chiến thắng. Có lẽ tôi đã hơi quá lời, tôi sẽ nói là trong vòng ba năm tới. Theo ý kiến ​​của tôi, tôi nghĩ Manchester United có thể làm được".

Paul Pogba, 33 tuổi, đã có hai giai đoạn khoác áo MU trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Ban đầu anh thi đấu tại Old Trafford từ năm 2009 đến 2012 nhưng sau đó chuyển đến Juventus dưới dạng tự do vì không có nhiều cơ hội ra sân.

MU đã chiêu mộ lại tiền vệ người Pháp này từ chính Juventus với mức giá kỷ lục thế giới 88 triệu bảng Anh vào năm 2016. Pogba đã ghi được 39 bàn thắng trong 226 lần ra sân cho MU nhưng không đạt được kỳ vọng trước khi trở lại Juventus cũng theo dạng chuyển nhượng tự do.

Paul Pogba bị cấm thi đấu vào tháng 2 năm 2024 vì dương tính với chất cấm nhưng án phạt đã được giảm nhẹ. Kể từ đó, anh đã khoác áo CLB AS Monaco ở Ligue 1. Dự đoán của Pogba về Manchester United được đưa ra chỉ vài ngày sau khi anh dự đoán Pháp sẽ vô địch World Cup một lần nữa, sau khi khẳng định đội tuyển hiện tại mạnh hơn đội tuyển mà anh đã cùng giành chức vô địch World Cup năm 2018.

Pogba tin tuyển Pháp đủ khả năng vô địch World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn ESPN, Paul Pogba nói: "Đúng vậy. Tôi nghĩ mọi người đều xem tuyển Pháp là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026. Họ phải như vậy thôi. Họ có lẽ sở hữu những cầu thủ giỏi nhất thế giới. "Nhưng rõ ràng, như vậy là chưa đủ để vô địch World Cup, và họ chịu nhiều áp lực hơn", Pogba tiếp tục, đồng thời nói thêm "tuyển Pháp phải duy trì phong độ ở mức cao nhất có thể".

Paul Pogba chia sẻ: "Đối với tôi, xét về tài năng và mọi thứ, đội hình tuyển Pháp hiện tại giỏi hơn chúng tôi khi xưa. Đúng vậy, tôi nghĩ họ giỏi hơn chúng tôi. Tất nhiên, hy vọng điều đó sẽ giúp tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2026".