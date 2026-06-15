MU kiểm tra y tế ngôi sao người Brazil 15/06/2026 12:25

(PLO)- MU sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong mùa hè, với việc quá trình kiểm tra y tế với 1 ngôi sao người Brazil đã được lên lịch.

MU đã đạt thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ Ederson và ngôi sao người Brazil này sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong thời gian làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Ederson dự kiến ​​sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế trong thời gian tham dự World Cup cùng tuyển Brazil ở Mỹ.

Manchester United đã đạt được thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ Ederson. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ trả khoản phí cố định 34,9 triệu bảng Anh, cộng thêm 3,8 triệu bảng Anh phụ phí cho Atalanta để mua ngôi sao người Brazil. Ederson đã đồng ý ký hợp đồng bốn năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Việc World Cup 2026 đang diễn ra đã ảnh hưởng đến quá trình chuyển nhượng của MU khi Ederson được triệu tập muộn vào đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như thương vụ chuyển đến MU của Ederson cuối cùng cũng sắp hoàn tất. Tờ báo Ý Corriere Dello Sport đưa tin Ederson sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại New York (Mỹ) vào Chủ nhật (hôm nay 15-6, giờ Việt Nam).

Chỉ cần vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Ederson sẽ chính thức gia nhập MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Việc bổ sung tiền vệ là ưu tiên hàng đầu của MU mùa hè này, sau một năm 2026 ấn tượng dưới thời HLV Michael Carrick, khi họ trở lại Champions League. MU vừa chứng kiến ​​Casemiro ra đi khi hợp đồng hết hạn và đang mở cửa đón nhận lời đề nghị dành cho Manuel Ugarte.

Manchester United đang lên kế hoạch chi mạnh tay để chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ mới. Ederson là người đầu tiên, trong khi "quỷ đỏ" cũng liên hệ với 1 số ngôi sao đang đá tại Premier League. Manchester United đã được liên kết với những cái tên như Sandro Tonali, Carlos Baleba và Adam Wharton. "Quỷ đỏ" thành Manchester cũng quan tâm đến Elliot Anderson, nhưng ngôi sao người Anh của Nottingham Forest này muốn chuyển đến Manchester City hơn.

Được biết, Manchester United cũng muốn chiêu mộ một hậu vệ trái, một tiền vệ cánh trái và có thể cả một tiền đạo. Nếu họ theo đuổi bất kỳ cầu thủ nào hiện đang khoác áo đội tuyển Anh, HLV Thomas Tuchel cho biết ông sẽ không cản trở bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào, miễn là nó không ảnh hưởng đến tuyển Anh.

"Nếu mọi việc được thực hiện một cách lặng lẽ, riêng tư và hiệu quả, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp làm rõ tương lai của các cầu thủ tuyển Anh", HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh khẳng định, "Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể đạt được là sự rõ ràng. Nếu bất kỳ ai có cơ hội hoàn tất việc chuyển nhượng, chúng tôi sẽ không cản trở".