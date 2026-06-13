Tuchel chỉ xếp hạng 4 tại World Cup 2026 13/06/2026 09:45

(PLO)- Thomas Tuchel của đội tuyển Anh được xếp hạng thứ tư trong danh sách các HLV quyến rũ nhất World Cup 2026, trong khi một cựu HLV Manchester United chỉ đứng thứ 34.

HLV Thomas Tuchel có lẽ sẽ không hài lòng nếu đội tuyển Anh chỉ về thứ tư tại World Cup 2026 mùa hè này hoặc thua trận tranh hạng ba trước Thụy Điển. Nhưng chắc chắn chiến lược gia người Đức sẽ rất vui mừng khi được xướng tên là HLV quyến rũ thứ tư tại giải đấu sắp được tổ chức ở Bắc Mỹ.

Trong số 48 HLV chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển của mình ở Mỹ, Mexico và Canada tại World Cup 2026, Tuchel chỉ thiếu một chút nữa là giành được một suất trong tốp 3. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển Anh đã bị một cựu HLV Chelsea khác là Graham Potter vượt mặt, người đã dẫn dắt tuyển Thụy Điển giành vé tham dự World Cup thông qua vòng play-off.

Trong một nghiên cứu của Live Football Tickets, họ đã xem xét các yếu tố như "tỷ lệ vàng" - hay còn gọi là đối xứng khuôn mặt theo toán học - cùng với chiều cao, tuổi tác và thành công trong huấn luyện để tạo ra "điểm số cuối cùng" trên thang điểm 10 trong cuộc bình chọn xem HLV nào hấp dẫn nhất tại World Cup.

Tuchel chỉ là HLV quyến rũ thứ tư tại World Cup. ẢNH: ALAMY

Mặc dù Tuchel có "đường viền hàm sắc nét", nhưng sự cân đối trên khuôn mặt của ông có thể kém hơn so với các HLV khác, tuy nhiên chiều cao 1m90 và tỷ lệ thắng 75% đã giúp ông đạt được số điểm 8,43. Thành tích đó đã bị người kế nhiệm của Tuchel tại Chelsea là Potter vượt qua sát nút với điểm số 8,51.

HLV trưởng đội tuyển Úc, Tony Popovic – người cao nhất tại World Cup 2026 với chiều cao 1m93 – đứng thứ hai với 8,99 điểm. Với điểm số 9,30, HLV quyến rũ nhất World Cup thuộc về Vladimir Petkovic, người sở hữu tỷ lệ vàng 62,25%, cao 1m88 và có tỷ lệ thắng 74%. Petkovic, 62 tuổi, đang dẫn dắt tuyển Algeria.

Tuchel đã vượt qua HLV Emerse Fae (Bờ Biển Ngà, 8,37 điểm), Julen Lopetegui (Qatar, 8,32 điểm) và cả người đồng hương Julian Nagelsmann (Đức, 8,29 điểm). Các vị trí còn lại trong tốp 10 thuộc về Ronald Koeman (Hà Lan, 8,24 điểm), Murat Yakin (Thụy Sĩ, 8,23 điểm) và Thomas Christiansen (Panama, 7,89 điểm).

Tuy nhiên, đây lại là tin xấu cho một cựu HLV của Manchester United, chiến lược gia người Đức đang dẫn dắt tuyển Áo Ralf Rangnick chỉ xếp thứ 34 với 6,53 điểm. Trong khi đó, các HLV cũ khác của Chelsea là Carlo Ancelotti (Brazil, 6,95 điểm, hạng 27) và Mauricio Pochettino (Mỹ, 6,67 điểm, hạng 30) xếp giữa Didier Deschamps (Pháp, 6,82 điểm, hạng 28) và Steve Clarke (Scotland, 6,68 điểm, hạng 29).

HLV quyến rũ nhất World Cup là Vladimir Petkovic. ẢNH: AFP

Bộ đôi cựu HLV của Leeds United, Marcelo Bielsa (Uruguay, 5,04 điểm) và Jesse Marsch (Canada, 4,94 điểm) lần lượt xếp thứ 44 và 45, trong khi Dick Advocaat, người trở lại dẫn dắt đội tuyển Curacao, xếp thứ 39 với 5,92 điểm.

Nhưng hãy dành chút suy nghĩ cho HLV đội tuyển New Zealand, Darren Bazeley, người có thể đang cảm thấy ấm ức và muốn chứng tỏ bản thân tại World Cup 2026 sau khi xếp cuối bảng ở vị trí thứ 48 với số điểm chỉ 4,31.