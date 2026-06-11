Kỳ lạ đồng đội dọn cỗ liên tục, Ronaldo vẫn không ăn 11/06/2026 11:18

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã trải qua một trận đấu thất vọng dù đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Nigeria trong trận giao hữu diễn ra trên sân Dr. Magalhaes Pessoa ở Leiria rạng sáng 11-6.

Trong ngày được các đồng đội liên tục tạo điều kiện để ghi bàn, siêu sao 41 tuổi Ronaldo lại có màn trình diễn trái ngược với kỳ vọng khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Đá chính trên hàng công, Ronaldo nhanh chóng tạo dấu ấn ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau hai phút bóng lăn, anh thử vận may bằng một cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Ít phút sau, CR7 tiếp tục có cơ hội khi đồng đội mở ra khoảng trống thuận lợi, anh lại không kịp băng vào để kết thúc tình huống.

Sức ép mà Bồ Đào Nha tạo ra trước khung thành Nigeria là rất lớn và Ronaldo thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng. Tuy nhiên, sự chính xác lại không đứng về phía anh. Phút thứ 9, cú sút của đội trưởng Bồ Đào Nha đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các khán giả chủ nhà. Đến phút 21, anh tiếp tục thử vận may bằng một pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng vẫn không tìm đến khung thành.

CR7 rất nỗ lực nhưng không thể ghi bàn thắng. Ảnh: EPA.

Sau nhiều nỗ lực, Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút 23 nhờ công của Pedro Neto. Dù vậy, Ronaldo vẫn chưa thể giải cơn khát bàn thắng. Phút 34, anh đánh đầu từ quả phạt góc của Bruno Fernandes nhưng bóng đi thiếu chính xác. Chỉ ba phút sau, Nigeria bất ngờ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Akor Adam ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trước khi hiệp một khép lại, Bruno Fernandes tiếp tục trao cho Ronaldo một cơ hội thuận lợi khác nhưng tiền đạo kỳ cựu vẫn không thể tận dụng. Sang hiệp hai, tình hình không khá hơn. Phút 50, CR7 đối mặt cơ hội rõ rệt nhưng cú sút lại đưa bóng thẳng lên khán đài. Đến phút 62, anh tiếp tục thất bại trong pha xử lý cuối cùng trước hàng thủ Nigeria.

Số 7 bị thay ra ở phút 64 và tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Ảnh: EPA.

Sau màn trình diễn kém duyên kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Ronaldo rời sân ở phút 64. Khi anh đã ngồi trên băng ghế dự bị, người hâm mộ Bồ Đào Nha mới được ăn mừng bàn thắng quyết định.

Phút 75, Francisco Conceicao tung cú dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Trong ngày Ronaldo vô duyên đến khó tin, chính Conceicao mới là cái tên mang về niềm vui cho Seleccao châu Âu.