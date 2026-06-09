Phân tích đội hình MU với 10 cầu thủ đối mặt với tương lai bất định 09/06/2026 07:09

MU sẽ bước vào một kỷ nguyên mới với Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng chính thức, với mục tiêu đưa đội bóng từ vị trí thứ ba trở thành ứng cử viên vô địch Premier League mùa tới. Kỳ chuyển nhượng mùa hè này của MU đang diễn ra sôi nổi với việc Michael Carrick sắp hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên, chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta.

Carrick có chuỗi 17 trận đấu ấn tượng, giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và giành quyền trở lại Champions League mùa tới. Giờ đây, công việc khó khăn thực sự mới bắt đầu và mùa giải tới sẽ là một thử thách khắc nghiệt hơn nhiều đối với Carrick và đội chủ sân Old Trafford.

Trong một thời gian dài, MU luôn là một đội bóng phải vật lộn để giành một suất trong top 4, hoặc top 5 Premier League. Lần cuối cùng MU vô địch Premier League cũng đã cách đây 13 năm.

Nhưng MU đã thay đổi chóng mặt dưới sự dẫn dắt của Carrick, khiến một số người dự đoán họ sẽ vươn lên dẫn đầu mùa giải tới, đặc biệt là khi các đội như Manchester City và Liverpool đang trong giai đoạn chuyển mình. Điều đó đồng nghĩa với việc đội hình của MU cần phải được thanh lọc mạnh tay, khi một số cầu thủ đang gặp khó khăn trong việc đóng góp cho đội.

Có thông tin cho rằng Manchester United sẽ chiêu mộ năm tân binh trong mùa hè này để giải quyết các vấn đề ở hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công. Nếu vậy, đội hình Manchester United sẽ có diện mạo mới với một số cầu thủ sẽ ra đi.

Tờ Mirror Football (Anh) đã xem xét đội hình hiện tại của Manchester United khi họ đang hướng tới mục tiêu trở lại cuộc đua giành chức vô địch Premier League và đánh giá xem những cầu thủ nào có thể là một phần của đội hình của Carrick và những cầu thủ nào cần phải ra đi, dù là vì chất lượng hay thể lực.

Lammens sẽ là thủ môn số 1 của MU trong nhiều năm tới. ẢNH: NURPHOTO

Thủ môn

Khi bạn nghĩ đến việc trong thập kỷ qua, các nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã sở hữu những thủ môn như Thibaut Courtois, Ederson, Alisson và David Raya, điều đó càng nhấn mạnh sự cần thiết của một thủ môn đẳng cấp thế giới.

Ít ai nghĩ Senne Lammens lại thuộc nhóm đó, nhưng thủ môn người Bỉ này thực sự đang trở thành một nhân tố quan trọng tại MU. Anh đã thể hiện sự tự tin ngay từ đầu mùa giải đầu tiên tại Old Trafford và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, điều mà MU đã thiếu vắng trong nhiều năm qua.

Lammens mắc rất ít lỗi và anh sẽ không phải là người vô danh đầu tiên đến Manchester rồi nhanh chóng trở thành một cái tên nổi tiếng. Trừ khi Lammens dính chấn thương bất ngờ, thủ môn Andre Onana chắc chắn sẽ bị MU bán đứt.

Giữ lại: Lammens

Tương lai chưa xác định: Onana, Heaton, Bayindir

2. Hậu vệ

Carrick sẽ có 1 kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn tại MU. ẢNH: AFP

Trong 17 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Carrick, MU giữ sạch lưới 6 trận. Họ không thường xuyên bị thủng lưới, nhưng cũng không thể coi hàng thủ của họ là khó xuyên thủng và điều đó cần phải được khắc phục. MU để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 7 trận đấu trong giai đoạn 17 trận đó.

Manchester United sở hữu một số trung vệ giỏi, nhưng có lẽ không ai trong số họ được gọi là đẳng cấp hàng đầu. Leny Yoro và Ayden Heaven đều đang trong quá trình hoàn thiện, cả hai đều có tiềm năng rất lớn. Harry Maguire không chỉ mang đến những màn trình diễn trên sân cỏ, mà còn thể hiện sự kiên cường trong suốt thời gian thi đấu tại Manchester và sở hữu kinh nghiệm dày dặn.

Matthijs de Ligt là cầu thủ bị Bayern Munich và Juventus coi là dư thừa, điều này chắc chắn phải gióng lên hồi chuông cảnh báo. Lisandro Martinez đã vượt qua những nghi ngờ về thể hình để chứng tỏ bản thân ở Anh, nhưng vẫn còn đó nỗi lo lắng về khả năng duy trì thể lực của anh.

Diogo Dalot đã thể hiện phong độ ổn định, trong khi Patrick Dorgu cũng có những khoảnh khắc cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng được giữ lại. Luke Shaw là một cầu thủ khác gặp vấn đề về thể lực, nhưng khi khỏe mạnh và có thể lực tốt, anh luôn chứng tỏ giá trị của mình. Hợp đồng của Tyrell Malacia sẽ hết hạn vào mùa hè này.

Giữ lại: Yoro, Heaven, Maguire, Dorgu, Dalot, Shaw

Tương lai chưa xác định: De Ligt, Martinez, Mazraoui

3. Tiền vệ

Bruno Fernandes là linh hồn của Manchester United. ẢNH: MIRROR

Đây là khu vực mà Carrick và các cộng sự đang nhắm đến nhiều nhất trong mùa hè này khi MU muốn bổ sung thêm chất lượng, sức mạnh và chiều sâu cho đội hình. Sự ra đi của Casemiro diễn ra khi anh đang đạt phong độ cao, nhưng tuổi tác và thời gian luôn là trở ngại đối với anh. Sự hồi sinh của Kobbie Mainoo phần lớn là nhờ Carrick và Mainoo lại một lần nữa cho thấy mình là cầu thủ được kỳ vọng sẽ thống trị tuyến giữa trong thập kỷ tới.

Bruno Fernandes hoàn toàn có thể bổ sung thêm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA vào bộ sưu tập các danh hiệu cá nhân của mình. Không còn gì để nói thêm về tầm ảnh hưởng của tiền vệ kiến ​​tạo người Bồ Đào Nha này tại Old Trafford.

Điều tương tự không thể nói về Mason Mount, người hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, thể hiện được phong độ như thời còn là cầu thủ quan trọng ở Chelsea. Mount liên tục gặp chấn thương khiến anh không thể duy trì được thể lực và phong độ trong thời gian dài. Tuy nhiên, ngôi sao sáng tạo người Anh có lẽ muốn đảm nhận vai trò của Bruno Fernandes, và vị trí đó sẽ không sớm thay đổi. Manuel Ugarte là cầu thủ mà MU sẽ bán đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp trong mùa hè này.

Giữ lại: Fernandes, Mainoo

Tương lai chưa xác định: Mount, Ugarte

4. Tiền đạo

Đây là một lĩnh vực mà MU thực sự thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái và họ đang xây dựng chiều sâu đội hình, đặc biệt là ở hai cánh. Bryan Mbuemo và Matheus Cunha nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải đầu tiên của họ tại MU.

Hàng công của Manchester United chơi rất hay. ẢNH: CAMERASPORTS

Một tân binh khác trong mùa hè là Benjamin Sesko cần một chút thời gian để hòa nhập, nhưng sau Giáng sinh, anh bắt đầu ghi những bàn thắng quyết định trận đấu và trở thành mối đe dọa lớn trên hàng công. Một tiền đạo dự bị cho Sesko có thể nằm trong danh sách mục tiêu của MU, trong bối cảnh Joshua Zirkzee đang được đồn đoán sẽ tìm bến đỗ mới.

Hợp đồng của Jadon Sancho sắp hết hạn và Marcus Rashford dường như sắp trở lại sau thời gian cho mượn tại Barcelona, ​​điều này đặt ra nhiều câu hỏi lớn về tương lai của anh và CLB thời thơ ấu của mình. Amad đã gắn bó với Manchester nhiều năm nay và dù phải cạnh tranh vị trí, anh vẫn sở hữu đủ phẩm chất và thời gian để trở thành một nhân tố quan trọng trong một đội bóng đang cạnh tranh danh hiệu.

Thủ môn: Sesko, Mbeumo, Cunha, Amad

Tương lai chưa xác định: Zirkzee, Rashford