Đội hình của MU với hàng tiền vệ trong mơ trị giá 185 triệu bảng 08/06/2026 11:12

(PLO)- Đội hình của MU có thể sẽ như thế nào khi Michael Carrick bắt đầu mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng?

Michael Carrick sẽ sở hữu một hàng tiền vệ đầy hứa hẹn ở mùa giải tới nếu MU có thể chiêu mộ được những mục tiêu chính của mình. Tăng cường sức mạnh ở khu vực giữa sân là mục tiêu quan trọng hàng đầu trước mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV trưởng tại Old Trafford.

Casemiro đã rời Manchester United sau khi hợp đồng hết hạn, trong khi Manuel Ugarte, người đã trải qua quãng thời gian đáng thất vọng tại Old Trafford, cũng có thể bị đẩy đi. Nhiều tiền vệ trung tâm đã được liên hệ với Manchester United.

Có những đồn đoán về việc MU có thể chiêu mộ Aurelien Tchouameni của Real Madrid, trong khi Elliot Anderson được đánh giá rất cao, mặc dù tiền vệ của Nottingham Forest được cho là đang nghiêng về việc chuyển đến Manchester City. Mức định giá ít nhất 100 triệu bảng của Anderson đã khiến MU rút lui và phải tìm kiếm những lựa chọn khác.

Manchester United đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên khi chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí khoảng 38 triệu bảng Anh. Nhưng chiến dịch tăng cường lực lượng ở trung tâm hàng tiền vệ của MU không dừng lại ở đó.

Ederson là tiền vệ đầu tiên gia nhập MU mùa hè này. ẢNH: Mondadori Portfolio

Manchester United được cho là đang quan tâm đến Sandro Tonali của Newcastle và Mateus Fernandes của West Ham. Tonali sẽ là lựa chọn đắt đỏ hơn - khoảng 87 triệu bảng Anh - vì cầu thủ người Ý còn bốn năm hợp đồng. Fernandes, người mà "quỷ đỏ" đã theo đuổi mùa hè năm ngoái, dễ mua hơn sau khi West Ham xuống hạng Championship.

Cầu thủ 21 tuổi Mateus Fernandes có thể được MU chiêu mộ với giá khoảng 60 triệu bảng Anh. Với độ tuổi của mình và mối quan hệ hiện có với đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha và là đội trưởng của MU Bruno Fernandes, Mateus Fernandes dường như là một ứng cử viên lý tưởng.

Nếu Tonali và Fernandes đến MU cùng với Ederson, cộng thêm việc Kobbie Mainoo củng cố vị trí của mình và ký hợp đồng mới, Carrick sẽ sở hữu một dàn tiền vệ chất lượng. Carrick thường ưa thích sơ đồ 4-2-3-1, bố trí hai tiền vệ phía sau Bruno Fernandes, điều đó có nghĩa là ông không thể đưa Ederson, Mainoo, Tonali và Fernandes vào cùng một đội hình xuất phát. Tuy nhiên, với sự khắc nghiệt của Premier League và việc trở lại Champions League, chiều sâu đội hình của MU sẽ là điều thiết yếu.

Bất kỳ sự kết hợp nào từ bộ tứ đó cũng sẽ khiến hầu hết các CLB phải ghen tị. Mateus cũng có thể đóng vai trò là người dự bị số 10 cho người cùng tên Bruno nhờ khả năng thích ứng của mình, có thể mở đường cho Mason Mount ra đi, cùng với Ugarte sau một mùa giải nữa đầy chấn thương đối với cựu tuyển thủ Anh.

Mùa hè này hứa hẹn sẽ rất bận rộn đối với Manchester United, đội bóng đã hồi sinh dưới thời Carrick trong nửa sau mùa giải trước, giúp củng cố vị thế tài chính của họ. Manchester United mới đây đã công bố kết quả tài chính cho 9 tháng tính đến ngày 31 tháng 3, cho thấy lợi nhuận hoạt động đạt 37,7 triệu bảng, so với khoản lỗ 3,2 triệu bảng cùng kỳ năm trước. Điều này đạt được bất chấp việc họ phải chi ra 16,7 triệu bảng tiền bồi thường sau khi sa thải Ruben Amorim.

Tonali đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: EPA

Giám đốc điều hành của Manchester United, Omar Berrada, cho biết: "Chúng tôi rất lạc quan về sự tiến bộ của CLB trong mùa giải này và tác động tích cực liên tục của các sáng kiến ​​chuyển đổi kinh doanh của chúng tôi.

Việc Manchester United kết thúc ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh và giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tới là minh chứng cho phong độ được cải thiện của đội bóng. Michael Carrick đã làm rất tốt công việc của mình trong 17 trận đấu mà ông dẫn dắt và chúng tôi rất vui mừng khi ông sẽ tiếp tục giữ vai trò HLV trưởng".

Niềm tin của lãnh đạo Manchester United vào Michael Carrick dường như sẽ được củng cố bằng những khoản đầu tư đáng kể trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt là trong việc tìm kiếm những sự bổ sung mới cho tuyến giữa.